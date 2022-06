Roberto Contreras: “Hemos encontrado lavado de activos en Catastro”

Él no es mi amigo, no es mi enemigo, fue un adversario político, tratamos de llevarnos cordialmente.

Yo disfruto mucho mi papel como alcalde en todo el esplendor del trabajo, pero no disfruto las sesiones de corporación porque realmente yo no soy abogado, soy un emprendedor, un empresario, una persona que voy diciendo y haciendo, pero hay tanta burocracia y tramitología que a veces uno está amarrado de las manos para tomar decisiones. He logrado tener nuestros seis regidores en línea porque cuando doy un giro a la derecha ellos lo hacen y si yo giro a la izquierda también.

Construir dos colectores. Uno en la 27 calle porque el que está no funciona, ya que inunda la parte baja de la Rivera Hernández. Un segundo en la colonia Honduras y costará L17 millones, eso ayudará a que no se inunde las colonias Modelo, Ideal, las canchas del Jaime Villegas y la Sergio Amaya donde se tiene un proyecto Fifa. Hay que buscar una solución a ello.

Ahí no se consideró trabajar en las aguas pluviales de la ciudad ni el tratamiento de las aguas residuales, no hay sistemas de aguas pluviales y necesitamos 200 millones de dólares para hacer el proyecto de aguas pluviales y 130 millones para las plantas de tratamiento.

Sí, hemos encontrado varios casos y no solo eso, también hay áreas verdes propias del municipio que han sido traspasadas a nombre de personas y eso no se puede vender. Estamos reclamándole a un banco que tiene un bien de la municipalidad y que fue sorprendido con un punto de acta desde hace 20 años. Nosotros ya tenemos el informe listo.

¿El tratamiento de aguas residuales es otro reto?

San Pedro Sula sigue siendo una aldea urbanizada porque no tratamos las aguas negras y estamos contaminando el río Chamelecón, la fauna marina, arrecifes porque hasta ellos sufren el golpe de las descargas en todo San Pedro Sula. Ya hay avances con la concesionaria, los terrenos están listos y la primera planta se construirá en la Rivera, ya no en Chotepe, hay mesas de trabajo, un consultor haciendo estudios y sabemos que no cuestan 200 millones de dólares sino 130 millones.

¿Cree que debe ampliarse la concesión con Aguas de San Pedro?

Hay que consultarlo con el pueblo, pero estamos claros que esas plantas de tratamiento no se construyen en el tiempo que le falta a la concesión. En este momento hay gente que paga más por agua que luz y hay que revisarlo.

¿Tiene algún plan para reubicar a las familias de los bordos?

SPS ha sido una ciudad en estado de indefensión. La gente construye sobre las aceras, se roban las tapaderas, las lámparas. No solo es el problema de los bordos ya hay invasiones en propiedades privadas. Hay 12 bordos con más de 50 mil familias y algunas personas se hicieron terratenientes en estos cinturones, alquilan las covachas como un negocio. El 50% de las personas que viven ahí alquilan, entonces cuando les decimos que se quiere hacer un proceso de reubicación ellos dicen que no se quieren mover porque ahí no pagan luz, agua e impuestos, viven en el centro de la ciudad. Se necesita un megaproyecto y no hay capacidad en la municipalidad para hacerlo.

¿Cuál es su prioridad en este momento?

Resolver el problema en catastro porque muchas personas se han quedado con las áreas verdes de SPS, muchos funcionarios han escriturado tierras que son de la municipalidad a exfuncionarios municipales. El proyecto más ambicioso nuestro es ordenar el catastro porque si se simplifican los trámites se logrará mayor captación y que las propiedades sean bancables.

Puntualmente, ¿qué hará en catastro?

Ya establecimos las mesas de trabajo con seis gerencias y yo la encabezo. Se implementará el sistema Lidar para comenzar a ordenar.