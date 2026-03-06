Llevan alegría y útiles escolares a niños de escuelas públicas

San Pedro Sula, Honduras.

Bajo el lema "Educar es construir futuro", la Asociación Hondureña de Empresarios de Productos Derivados del Petróleo (Ahdep) entregó este viernes más de 400 mochilas a niños de escuelas públicas en San Pedro Sula, como parte de su campaña "Mochilas con futuro". La iniciativa, que busca contribuir a la educación de la niñez hondureña, se desarrolla con el apoyo voluntario de las estaciones de servicio afiliadas a la asociación, cuyos miembros se han sumado aportando mochilas equipadas con útiles escolares. Estas serán distribuidas en comunidades y centros educativos donde muchas familias enfrentan dificultades para adquirir los materiales básicos para sus hijos asistan a la escuela a recibir el pan del saber. Jesús Yacamán, presidente de Ahdep, indicó que esta acción forma parte del compromiso social que la organización mantiene con la población hondureña, especialmente con los niños que son el futuro del país.

“Creemos que educar es primordial para salir adelante. Si los niños tienen acceso a la educación, el país puede prosperar. Por eso queremos aportar con lo mínimo que necesitan para estudiar, como útiles escolares y una mochila”, expresó.

Yacamán detalló que hasta el momento han preparado más de 900 mochilas junto a los miembros de la asociación, las cuales serán entregadas en lugares como Choluteca, Danlí, Tegucigalpa y el occidente del país. Señaló que esta es una de las primeras actividades sociales que realiza la asociación en el año y que el entusiasmo mostrado por los niños los motiva a seguir impulsando proyectos en beneficio de la niñez hondureña. Por su parte, Olga Ayala, directiva de la Ahdep, manifestó que esta jornada solidaria surgió del deseo de contribuir con la sociedad, poniendo especial atención en la educación como una herramienta fundamental para el desarrollo. Ayala compartió que parte de las mochilas serán entregadas a alumnos de una escuela maya chortí en el departamento de Copán, en comunidades que han sido olvidadas. “Llegar a esas comunidades tan necesitadas es algo que nos llena de satisfacción. Son niños que valoran mucho la educación; incluso cantan el himno nacional en maya chortí. Poder visitarlos y llevarles este apoyo es una alegría enorme”, comentó.