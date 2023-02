Don German Ayala, el emprendedor que deleita con su Taco Birria

En agosto de 2021 accedieron a un predio en el mismo bulevar principal de Jardines, donde actualmente se encuentran hoy y que ya dispone de un espacio más amplio con dos trocos y que pronto comenzará a funcionar en un contenedor.

Ayala dice que el secreto del éxito de su negocio es la bendición de Dios, ya que fue Él quien le dio la orientación para crearlo.Sin embargo, la calidad de los ingredientes de los alimentos es prioridad para don German y ha mantenido su sabor.

“He sido comerciante toda mi vida, pero no en la calle, pero no me dio pena, fue acertado y me enorgullece”, dijo.El emprendedor también se siente satisfecho porque por la “mano del Creador” en Taco Birria se generan 18 empleos directos, pero también indirectos.