San Pedro Sula necesita al menos 20 nuevos pasos peatonales

En el bulevar del este solo hay un puente peatonal, cerca de Mega Mall, pero no es muy utilizado porque está cercado con malla y publicidad que hace que no sea visible de afuera para dentro, no cuenta con iluminación y han ocurrido asaltos.Otro punto es en el este, donde se necesita uno por el parque Zip Calpules y en Cemcol.

Otra zona difícil es en El Palenque, entrada al sector Stibys, y en la Fesitranh. En el bulevar del sur hay un puente cerca de la Gran Central Metropolitana de Buses y por el Mall Multiplaza, estos puentes deben ser modernizados e instalar nuevos en otros puntos críticos.

“Yo no uso el puente del Mega Mall porque me da miedo, ya me han dicho que han asaltado y no se ve nada de afuera para dentro”, dijo Julissa Martínez, residente del sector Rivera Hernández.Para la sampedrana Gina Velázquez, se necesitan más puentes en los tres bulevares.

“En el del sur, la gente se arriesga a cruzar, pasan muchos camiones a toda velocidad”, dijo.Rubén Lozano, expresidente del Colegio de Ingenieros Civiles, manifestó que todo comienza con una educación vial y hacer entender al peatón la importancia de salvaguardar su integridad física utilizando los pasos peatonales.

“La movilidad es más grande, no solo es de construir puentes, también hay que pensar en los peatones, en vías para ellos, en el transporte público y otros factores importantes”.Lozano explicó que construir pasos peatonales es menos oneroso que los pasos vehiculares y son igual de importantes.

Martín Mayorquín, experto en transporte y vialidad, opinó que las soluciones peatonales deben ser modernas: techados, transparentes y con rampas que no cansen al caminar y sirvan para personas en sillas de ruedas.

Detalló que se necesita hacer un estudio sobre las zonas de mayor concentración de transeúntes. “Un puente peatonal puede andar entre 3 a 4 millones de lempiras, un túnel puede ser más caro”, agregó.