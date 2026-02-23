Nueva directiva asume liderazgo en Valmoral para el 2026

San Pedro Sula, Honduras.

La Asociación Hondureña al Rescate de los Valores y la Moral (Valmoral) celebró su XIX asamblea general ordinaria anual en San Pedro Sula. En donde la organización presentó los informes financieros y el balance de actividades correspondientes al cierre del año 2025. El evento se realizó en un encuentro que reunió a representantes de empresas benefactoras y colaboradores que apoyan voluntariamente la labor institucional. En la sesión también se llevó a cabo la elección del nuevo Consejo Directivo, que asumió funciones a partir del 22 de febrero de 2026.

Las nuevas autoridades aseguran que continuarán trabajando bajo la misión y visión de la institución, orientadas a promover y fortalecer los valores éticos y morales en la sociedad hondureña. Valmoral fue fundada en 2008 por iniciativa de un grupo de empresarios hondureños preocupados por el fortalecimiento de la ética y los valores en distintos ámbitos del país. Desde entonces, la organización desarrolla programas y actividades dirigidas a la formación integral, impulsando espacios de capacitación y acompañamiento para colaboradores y miembros de empresas benefactoras.

Nueva junta directiva

• Presidente: Fuad Issa Faraj Musleh
• Vicepresidenta: Joyce Ismahan Faraj Musleh Barone
• Secretaria: Delmy Patricia Benítez Membreño
• Prosecretario: Nery Alvidio López Cruz
• Tesorera: Paula Dayana Morales Cruz
• Protesorero: Roger Mauricio Mondragón
• Vocal primero: Dani Golman Guerra
• Vocal segundo: David Anton Hernández Rosales
• Vocal tercero: Jackeline Azucena Cuestas
• Vocal cuarto: Emma Yolany Rodríguez Gómez
• Vocal suplente primero: Blanca Nieves Valenzuela
• Vocal suplente segundo: Verónica Guadalupe Larios
• Vocal suplente tercero: César Augusto Tielemans Ovalle
• Vocal suplente cuarto: Fernando Gabriel Kattan Ortiz
• Consejero uno: Roberto Enrique Matuty Reina
• Consejero dos: Juan Constantino Marinakys
• Consejera tres: Josephine Elena Faraj Musleh
• Consejero cuatro: Alfredo Jesús Faraj Dacaret

La organización agradeció el respaldo de sus benefactores y reiteró su llamado a continuar fortaleciendo los lazos de unidad para sostener esta labor en favor de la sociedad hondureña. Para mayor información, la institución mantiene habilitado el sitio web www.valmoral.org y canales de contacto institucional.

Asimismo, durante la jornada se destacó la participación activa de las empresas benefactoras, cuyos representantes reiteraron su respaldo a los proyectos que impulsa la asociación. La asamblea sirvió como espacio para intercambiar propuestas orientadas a fortalecer las iniciativas de formación en valores dentro del sector empresarial y comunitario.

Los miembros electos subrayaron la importancia de consolidar alianzas estratégicas que permitan ampliar el alcance de los programas de Valmoral en distintas regiones del país. Entre las prioridades planteadas figura la continuidad de las capacitaciones periódicas y el desarrollo de actividades que fomenten la ética, la responsabilidad social y el compromiso ciudadano.