Daphne Pérez Rittenhouse es nombrada cónsul honoraria de Francia en SPS

San Pedro Sula, Honduras

La ciudad de San Pedro Sula suma un nuevo capítulo en su proyección internacional con el nombramiento de Daphne Pérez Rittenhouse como Cónsul Honoraria de Francia, una designación que reconoce su trayectoria y compromiso con el intercambio cultural. El nombramiento fue oficializado recientemente mediante la entrega del exequátur, documento que le autoriza formalmente a ejercer funciones consulares en territorio hondureño y consolidar su representación en la zona norte del país.

Este paso institucional refuerza la presencia diplomática francesa en la región, al tiempo que posiciona a San Pedro Sula como un punto estratégico para el fortalecimiento de vínculos internacionales. Daphne Pérez Rittenhouse es ampliamente reconocida en los ámbitos cultural y empresarial, donde ha impulsado iniciativas orientadas a estrechar las relaciones entre Honduras y Francia. Su gestión como expresidenta de la Junta Directiva de la Alianza Francesa de San Pedro Sula marcó una etapa clave para la promoción del idioma francés y el acceso a la cultura francófona en la ciudad.

Durante ese período, se consolidaron programas educativos y actividades culturales que ampliaron el alcance de la institución y fomentaron el intercambio cultural entre ambas naciones. Con este nuevo rol, asumirá responsabilidades orientadas a brindar acompañamiento a ciudadanos franceses en la región, así como a facilitar gestiones consulares y fortalecer los lazos bilaterales. Asimismo, su labor estará enfocada en promover la cooperación en áreas como la educación, la cultura y el desarrollo institucional, contribuyendo a generar nuevas oportunidades de colaboración.