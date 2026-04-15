En vivo: minuto a minuto de la guerra Israel vs Irán hoy 15 de abril

Washington, Estados Unidos.

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, confirmó este miércoles que Washington no renovará la relajación temporal de sanciones sobre la compra de determinadas partidas de crudo de Rusia e Irán que se aprobó en marzo para tratar de rebajar los precios del barril de petróleo.

"No renovaremos la licencia general para el petróleo ruso, ni tampoco la licencia general para el petróleo iraní", explicó Bessent en una rueda de prensa en la Casa Blanca al ser preguntado por la posibilidad de restaurar estas exenciones temporales que en el caso del crudo ruso expiraron el pasado 11 de abril .

Bessent puntualizó que esas excepciones afectaban a "petróleo que ya estaba en el mar antes del 11 de marzo" y que todas esas partidas ya "se han utilizado".

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