Diputado Toño Rivera menciona posible requerimiento fiscal contra Luis Redondo

El diputado Antonio Rivera Callejas, del Partido Nacional, afirmó este miércoles que existen versiones sobre un posible requerimiento fiscal contra Luis Redondo, expresidente del Congreso Nacional, aunque aclaró que hasta el momento no hay confirmación oficial por parte del Ministerio Público.
El legislador señaló que ha escuchado comentarios en distintos espacios sobre una eventual acción legal, pero insistió en que cualquier proceso debe manejarse con base en la ley y respetando el debido proceso.
Toño Rivera también rechazó que este tipo de señalamientos respondan a motivaciones políticas, subrayando que corresponde a las autoridades competentes determinar si existen méritos para una investigación formal.
En ese contexto, recordó que en el pasado reciente se impulsaron iniciativas de juicios políticos dentro del Congreso Nacional, lo que, a su criterio, ha contribuido a generar tensiones en el Poder Legislativo.
Las recientes reformas aprobadas en el Legislativo
Por su parte, Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional, se refirió a las recientes reformas aprobadas en el Legislativo, orientadas a modificar el funcionamiento interno del órgano.
Entre los cambios destaca la eliminación de la Comisión Permanente y de los recesos legislativos, con el propósito de que el pleno de diputados asuma de forma directa sus funciones como máxima autoridad del Congreso.
Zambrano explicó que estas medidas buscan fortalecer la institucionalidad, promoviendo mayor transparencia en la toma de decisiones y reduciendo la discrecionalidad en el manejo de las estructuras internas.
El titular del Legislativo consideró que las reformas representan un cambio significativo en la dinámica parlamentaria, al establecer mecanismos que favorecen una participación más activa del pleno.
En medio de este escenario, las discusiones sobre posibles acciones legales y los ajustes internos reflejan un momento de reconfiguración dentro del Congreso Nacional.
Distintos sectores coinciden en que estas decisiones podrían incidir en el fortalecimiento del marco institucional, en un contexto marcado por debates sobre legalidad, gobernabilidad y equilibrio de poderes.