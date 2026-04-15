Diputado Toño Rivera menciona posible requerimiento fiscal contra Luis Redondo

Tegucigalpa, Honduras.

El diputado Antonio Rivera Callejas, del Partido Nacional, afirmó este miércoles que existen versiones sobre un posible requerimiento fiscal contra Luis Redondo, expresidente del Congreso Nacional, aunque aclaró que hasta el momento no hay confirmación oficial por parte del Ministerio Público. El legislador señaló que ha escuchado comentarios en distintos espacios sobre una eventual acción legal, pero insistió en que cualquier proceso debe manejarse con base en la ley y respetando el debido proceso. Toño Rivera también rechazó que este tipo de señalamientos respondan a motivaciones políticas, subrayando que corresponde a las autoridades competentes determinar si existen méritos para una investigación formal.

En ese contexto, recordó que en el pasado reciente se impulsaron iniciativas de juicios políticos dentro del Congreso Nacional, lo que, a su criterio, ha contribuido a generar tensiones en el Poder Legislativo.

Las recientes reformas aprobadas en el Legislativo