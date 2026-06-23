Copeco pronostica lluvias paramiércoles, jueves y viernes en el Valle de Sula

San Pedro Sula

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (COPECO) informó que las condiciones atmosféricas continuarán favoreciendo la presencia de lluvias en el norte del país durante esta semana, especialmente en el Valle de Sula. De acuerdo con el pronóstico oficial, el viento del este y noreste seguirá transportando humedad desde el mar Caribe, generando precipitaciones débiles y dispersas en la región oriental del territorio nacional. Sin embargo, en la zona norte se esperan acumulados de lluvia más significativos.

Alberto López, meteorólogo de COPECO en la zona norte, informó a LA PRENSA que para este martes, miércoles, jueves y viernes se prevén lluvias de intensidad moderada en distintos sectores del Valle de Sula, condiciones que podrían presentarse principalmente durante horas de la tarde y la noche.

El experto explicó que estas precipitaciones obedecen al ingreso constante de humedad proveniente del Caribe y a condiciones locales que favorecen la formación de nubosidad sobre la región. Ante el pronóstico, las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a los boletines oficiales y tomar precauciones, especialmente en zonas vulnerables a inundaciones urbanas, deslizamientos o crecidas repentinas de quebradas y ríos. COPECO recordó que durante la actual temporada lluviosa es importante evitar cruzar corrientes de agua, asegurar techos y desagües, así como reportar cualquier emergencia a los organismos de respuesta correspondientes.