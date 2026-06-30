Copeco pronostica el ingreso de una onda tropical en las próximas horas

San Pedro Sula

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) hizo un llamado a la población del valle de Sula, especialmente a los habitantes de San Pedro Sula, a mantenerse en alerta ante el pronóstico de lluvias y tormentas eléctricas asociadas al ingreso de una nueva onda tropical. Alberto López, meteorólogo de Copeco, nformó que el fenómeno podría generar acumulados de lluvia de entre 20 y 40 milímetros, acompañados de actividad eléctrica y vientos racheados, condiciones que incrementan el riesgo de inundaciones urbanas, especialmente en los sectores más vulnerables de San Pedro Sula.

"San Pedro Sula se ha convertido en una ciudad más vulnerable ante las lluvias fuertes, por lo que es importante mantenerse en vigilancia desde las tres de la tarde en adelante", advirtió el especialista. López recomendó a la población evitar transitar por calles inundadas durante los aguaceros intensos y, si las condiciones se agravan, detener la marcha en un lugar seguro hasta que la tormenta haya pasado.

Asimismo, exhortó a no refugiarse bajo árboles ni permanecer cerca de rótulos o estructuras de gran altura, ya que los fuertes vientos podrían provocar la caída de ramas u otros objetos. También pidió evitar el uso del teléfono celular al aire libre durante tormentas eléctricas debido al riesgo de descargas atmosféricas.