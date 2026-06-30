Congreso aprueba 10 contratos suscritos en el gobierno anterior con el BID y BCIE

Tegucigalpa, Honduras

Por unanimidad de votos fueron aprobados 10 contratos que fueron financiados con recursos externos y que fueron remitidos por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), mediante la Red Solidaria.

Esos contratos se contrajeron en el gobierno anterior, pero se extendió su vigencia al actual período de gobierno. Los 10 contratos se suscribieron con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

El diputado Marios Pérez, por el departamento de Santa Bárbara, solicitó la dispensa de dos debates y que se discutiera y votara en el tercer debate, se tomó en consideración, aprobándose la dispensa por la Cámara.

Estos contratos están relacionados a la realización de proyectos sociales y al pago de consultorías, suscritos entre la Red Solidaria, varias firmas auditoras y Organizaciones No Gubernamentales (ONG), en varios departamentos del país.

En la discusión de la aprobación de los contratos no se detalló los montos de estos, situación que fue señalada por el diputado de Atlántida, Alejandro Canelas, al no especificarse los valores.

“Hemos estado votando sobre estos dictámenes, pero ninguno lleva valores. Yo estaría de acuerdo con la dispensa de debates, pero que a partir de ahora se le pongan los valores a cada uno de estos, por que estamos firmando casi cheques en blanco, al no saber exactamente a qué nos referimos con las cantidades de lo que estamos aprobando”, fustigó Canelas.