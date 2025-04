Capacitan en barismo a migrantes retornados para reintegrarse a la vida laboral

San Pedro Sula, Honduras

“Buscamos no solo capacitarlos en oficios específicos, sino también dotarlos de herramientas que les permitan reintegrarse a la sociedad con mayor confianza y estabilidad económica”, explicó.

Los participantes del programa expresaron su gratitud y entusiasmo por la oportunidad de formación. Entre ellos, María López, una joven de 25 años que regresó al país tras un intento fallido de migración a Estados Unidos, compartió su experiencia.

“Cuando volví, me sentía sin rumbo. No sabía cómo empezar de nuevo. Esta capacitación me ha dado la confianza para buscar empleo y, en el futuro, abrir mi propio café”, relató emocionada.