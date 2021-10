$!Unidos con Maya: madre hondureña realiza rifa para costear broncoscopia de su hija

La pequeña hondureña Maya Valentina necesita del apoyo de los hondureños para poder costear un tratamiento médico que debe realizarse en los próximos días en la Ciudad de México.

“Mi hija se llama Maya, tiene 5 años, ella nació de 6 meses pesando libra y media, estuvo más de cinco meses en cuidados intensivos, le hicieron una operación de traqueotomía y gastrostomía, respiraba por una cánula y recibía su comida por una sonda”, explica Fiama Aldana, madre de Maya Valentina.

“He tratado de darle la mejor calidad de vida , ya no tiene cánula, ya no come por medio de la sonda, es un milagro del cielo, pero ahora requiere una dilatación laser en la tráquea por la estenosis subglótica que presentó desde que nació y requiere una dilatación, que está programada para el próximo 3 de noviembre en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez, ubicado en Ciudad de México”, agrega.

“Nuevamente estamos en la lucha, hace unos años la llevé a México para retirar su traqueotomía, bendito Dios lo logramos, esta vez que fue sometida a sus cirugía de cierre de gastrostomía, los doctores al momento de intubarla se dieron cuenta que regresó la estrechez, estenosis subglótica en su tráquea, por eso necesita el tratamiento”, puntualiza.

Para poder costear el tratamiento, Aldana organizó un sorteo benéfico virtual que está programado para el 1 de noviembre. El boleto tiene un costo de 150 lempiras y se puede pagar a través de una cuenta en BAC con el número 745088141 y a través del servicio de TENGO.

Los interesados en ayudar de otra forma también se pueden comunicar con la madre hondureña al número de teléfono 3359-8297.