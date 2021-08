Crece alarma ante muertes de embarazadas por Covid-19 en la zona norte de Honduras

San Pedro Sula, Honduras.

Médicos en la zona norte de Honduras están alarmados por el alto número de embarazadas contagiadas con Covid-19, la mayoría de ellas seriamente afectadas por no recibir la vacuna contra el virus.



Solamente en las últimas 72 horas cuatro mujeres en gestación han muerto en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) por coronavirus, dijo este lunes Carlos Umaña, presidente de la Asociación de Médicos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).



"El día de ayer fallecieron dos en el hospital Leonardo, dos en el IHSS y una en Puerto Cortés, sumado a siete que murieron la semana pasada, lamentablemente sola una de ellas se había puesto una dosis", detalló Umaña.

De 150 mil embarazadas a nivel nacional solo 15 mil se han vacunado según estadísticas de la Secretaría de Salud (Sesal).



Las salas de embarazadas en los hospitales de la zona norte se encuentran saturadas, "en este momento hay alrededor de unas 25 a 30 mujeres hospitalizadas, de las cuales el 60% tiene en riesgo su vida porque neumonías de entre el 20% al 50%".

- Embarazadas tienen temor de recibir la vacuna -

"Muchas están creyendo en la desinformación que circula en redes sociales; sin embargo, deben saber que si no se vacunan contra el Covid-19 tienen cuatro veces más riesgo de morir por este y por ende ponen en riesgo la vida de sus bebés", agregó Umaña.



Por su parte José Abastida, ginecólogo del IHSS, indicó que el 60% de las afiliadas el IHSS no están vacunadas.



"Un 50% de ellas tienen temor de recibir la vacuna, situación que es de suma preocupación porque quiere decir que se aumentará el número de muertes", acotó Abastida.



En la sexta jornada de vacunación el personal de salud tiene como meta alcanzar el mayor número de embarazadas.



"Aún no se ha logrado la cifra deseada, por lo tanto queremos ir de casa en casa en las comunidades a través del Programa Ampliado de Inmunizaciones, pero también hacemos el llamado a que se acerquen a los centros de vacunación", expresó la doctora y congresista Johanna Bermúdez.



Hasta el momento en los vacunatones realizados en la zona norte unas 725 mujeres en gestación han recibido la vacuna.



"Prefiero mil veces vacunarme. No tengan temor de ir a los centros de vacunación, hay que hacerlo por nosotras y nuestros bebés", dijo Stephanie, una joven embarazada que acudió este lunes a la Universidad Católica de la capital industrial.