Todavía en cama sampedrano comparte su dura batalla contra con el covid

San Pedro Sula, Honduras.

Todavía convaleciente por los estragos del coronavirus en su cuerpo y conectado al tanque de oxígeno, el sampedrano Romeo Barrientos (actor teatral y locutor) ha relatado desde su página de Facebook la dura batalla que ha enfrentado contra este virus, que le ha arrebatado la vida a tantos hondureños.

Apenas hace un día fue dado de alta de la sala covid del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y lo trasladaron a su casa de habitación en Choloma para que continúe con su recuperación.



"En el IHSS no hay cupos y los que estamos recuperándonos debemos continuar el tratamiento en casa y así evitar nos contagiemos de algo más. Aun sigo necesitando de su ayuda, más que todo porque ahora me tocará comprar oxígeno y buscar una enfermera que me aplique las inyecciones", escribió Barrientos en su red social.

"Se que la situación económica está difícil pero Dios multiplicará lo poco o mucho con lo que ustedes me puedan colaborar. Sigo contando con la ayuda tanto de gente que conozco como de muchos que han aportado que no conozco", agradeció el hondureño.

Cooperación

Familiares y amigos de Romeo han realizado diversas actividades para recaudar fondos y poder asistir las necesidades médicas de Barrientos, desde venta de hamburguesas y campañas en las redes sociales para lograr cubrir los gastos hospitalarios.

"Hoy amanecí super bien, me siento más animado, con más energía, con ganas de seguir adelante con la vida. El covid también afecta el autoestima pues se sufre tanto, se está al borde de la muerte y se ve tanta muerte que uno a veces piensa que el siguiente en fallecer será uno mismo", ha compartido el afectado en otro de sus mensajes por Facebook, también pidiendo a la población hondureña que se cuide para no resultar contagiada.

Ayuda

Para apoyar al sampedrano se puede comunicar a los teléfonos 9501-6789 con Valeria Molina y al 9577-3501 con Karen Ayala, ambas son amigas del paciente que todavía tiene complicaciones para respirar.