Muertos por covid-19 en Honduras suben a 3,610

Tegucigalpa.



El número de muertos en Honduras por covid-19 se elevó el domingo a 3.610 y a 147.843 el de contagios de la enfermedad, informó el estatal Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager).



Enero, que ha sido el mes de más contagios y muertos desde que la pandemia se comenzó a expandir, en marzo de 2020, dejó 469 fallecidos y 25.089 contagiados, según los registros oficiales.



De 2.438 nuevas pruebas de laboratorio PCR procesadas, 743 dieron positivo, que dejaron la estadística de contagios en 147.843 al finalizar el primer mes de 2021.



El Sinager también registró hoy 18 nuevos decesos, con los que ya son 3.610 los contabilizados desde el año pasado.



Además, según el organismo, 1.024 personas están hospitalizadas en Honduras, de las que 615 presentan un cuadro estable, 362 están graves y 47 en unidades de cuidados intensivos.



El informe oficial añade que 14 nuevos pacientes se han recuperado, con los que la cifra total de curados de covid-19 es de 60.873 en casi 11 meses de pandemia.

Gobierno reduce al 25% el trabajo presencial en oficinas

Ante la alta incidencia de contagios y muertos que ha tenido el país en enero, el Gobierno instruyó ayer a todos los entes estatales que a partir de este lunes convoquen a "labores de manera presencial únicamente al 25 % de su personal, con el propósito de evitar el contagio de empleados y funcionarios públicos, así como a la población, usuarios y visitantes de las diferentes instituciones gubernamentales".

La ordenanza no regirá para las instituciones que están atendiendo en zonas afectadas por las tormentas tropicales Eta y Iota, que en noviembre de 2020 ocasionaron graves daños en el país, principalmente en las regiones norte y occidente.



"En cuanto al personal que no está asignado a labores de campo y que sus funciones no requieran trabajar de forma física, lo deberán hace a través del teletrabajo", señala la resolución gubernamental.