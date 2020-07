Triajes no tienen insumos suficientes para pruebas

San Pedro Sula.

Tres semanas sin los insumos suficientes para realizar las pruebas PCR tienen los centros de triaje de San Pedro Sula.

Los ciudadanos que acuden a estos sitios con síntomas respiratorios o sospechas de covid-19 se quejan porque no les hacen las pruebas.

Un sampedrano que omitió su nombre contó que primero acudió al triaje de Expocentro, pero no le hicieron la prueba, luego fue al Colegio de Ingenieros donde finalmente el personal de salud le tomó la muestra.

“Tuve que madrugar, llegué a las 4:00 am para ser de los primeros y que me hicieran la prueba. Ese día solo hicieron 40”, contó.

Claudia Mejía es otra sampedrana que acudió al triaje de Expocentro y no le hicieron el test.

“Llegué porque estuve con fiebre, perdí el olfato y el gusto y tenía dolor de cuerpo, pero no me hicieron la prueba, me preguntaron que cuándo me habían iniciado los síntomas y les dije que una semana antes, solo se la están haciendo a quien llega realmente mal”, contó la joven.

Claves 1- Hasta la semana epidemiológica número 29 (pasada) San Pedro Sula registró 5,940 casos de covid-19.



2- En los triajes móviles que realiza el personal de salud en los barrios y colonias han sido atendidas 2,652 personas.

Lesbia Villatoro, jefa de la Región de Salud de San Pedro Sula, reconoció que desde hace tres semanas no cuentan con suficientes insumos para practicar el hisopado a todas las personas que acuden a estos triajes.

“Esto es a nivel nacional y no es nuevo, ya tenemos tres semanas con ese gran problema y depende del nivel central, no de la Región Metropolitana”, expresó.

Dijo que la toma de muestras para PCR se debe hacer siguiendo los lineamientos, es decir que tenga síntomas o que haya estado en contacto con alguna persona positiva de covid-19.

“Es con base en los síntomas, con signos clínicos de covid, porque va a llegar un momento en el que no vamos a tener pruebas PCR y esto no será una limitante para hacer un diagnóstico”, explicó.

Indicó que el tratamiento Maiz sí se les está dando a las personas que son altamente sospechosas de tener la enfermedad.

Hasta la fecha se han entregado 3,006 kits de tratamiento Maiz en los triajes del Colegio de Ingenieros y Expocentro, dijo Villatoro.