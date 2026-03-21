Café, innovación y cultura: así se vive Cafexpo 2026 en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras

La feria Cafexpo Honduras 2026 se consolidó como el principal punto de encuentro de la industria cafetalera del país, integrando en un solo espacio a todos los actores clave del sector. Durante los días 20 y 21 de marzo, el Centro de Convenciones del Hotel Copantl se transformó en el epicentro del café, con una agenda orientada al aprendizaje, la innovación y las oportunidades de negocio.

Organizado por Instituto Hondureño del Café (IHCAFE) bajo la marca Café de Honduras, además de contar con el apoyo de Diario La Prensa como media partner, el evento reafirmó su compromiso con la competitividad y sostenibilidad del grano nacional. El ambiente fue altamente concurrido durante ambas jornadas, con la presencia de caficultores, exportadores, empresarios, autoridades y apasionados del café. Este cruce de perfiles convirtió a Cafexpo en un espacio dinámico para el intercambio de conocimientos y la generación de alianzas estratégicas. Uno de los grandes atractivos fue el área de exhibición, donde empresas del sector presentaron innovaciones, productos y servicios ante un público diverso. Los asistentes pudieron recorrer los stands, acceder a degustaciones, recibir cortesías y conocer de primera mano las propuestas del mercado.







Las experiencias sensoriales fueron protagonistas, especialmente a través de las catas de café, que resaltaron la calidad del producto hondureño. A esto se sumó el espacio Brew Bar, donde especialistas prepararon café utilizando distintos métodos, destacando perfiles y características únicas de cada origen.





Uno de los aspectos más destacados de esta edición fue la inclusión de degustaciones internacionales, que ampliaron la experiencia del público. Países como México, Guatemala, Colombia, Brasil, Tailandia, Taiwán, Costa Rica, Ecuador y El Salvador participaron con muestras de su café, permitiendo un recorrido global por distintas culturas cafetaleras. Estas degustaciones convivieron con la representación de las seis regiones cafetaleras de Honduras, fortaleciendo el posicionamiento del país dentro del mapa mundial del café.