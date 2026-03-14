Cócteles con gin y frutas tropicales

En el universo de la coctelería contemporánea, el gin se ha convertido en un lienzo versátil para reinterpretar clásicos y dar vida a combinaciones audaces.

La frescura tropical de la piña colada, el dulzor vibrante del mango con el picante del chile, y la suavidad exótica de la guayaba con el toque herbal del romero, encuentran en este destilado británico un aliado inesperado que potencia aromas y equilibra sabores.

Cada receta es una invitación a explorar cómo un mismo espíritu puede transformarse en experiencias sensoriales distintas, desde lo cremoso y refrescante hasta lo especiado y sofisticado.

Más allá de la mezcla de ingredientes, estos cocteles narran una historia de fusión cultural y creatividad gastronómica. La piña y el coco evocan playas caribeñas, el mango y el chile despiertan la intensidad de la cocina latinoamericana, mientras que la guayaba y el romero sugieren un encuentro entre lo tropical y lo mediterráneo.

Gin & Piña Colada

Ingredientes: 2 oz de gin, 1 ½ oz de jugo de piña, 1 oz de crema de coco y Hielo picado.

Preparación: Coloca todos los ingredientes en una licuadora y mezcla hasta obtener una consistencia cremosa.Sirve en una copa tipo hurricane.Decora con una rodaja de piña o una cereza.

Gin con mango y chile

Ingredientes: 2 oz de gin, 2 oz de puré de mango maduro, 1/2 oz de jugo de limón, 1/4 oz de jarabe de agave. Una pizca de chile en polvo o tajín, Hielo.

Preparación: Mezcla todos los ingredientes en un shaker con hielo.Agita vigorosamente y cuela sobre un vaso escarchado con sal y chile.Decora con un trozo de mango fresco o una rodaja de limón.

Gin tonic con guayaba y romero.

Ingredientes: 1 ½ oz de gin. Agua tónica fría, 1 oz de puré o jugo de guayaba. Ramita de romero, Hielo.

Preparación:En un vaso alto, añade hielo, el gin y el jugo de guayaba.Completa con agua tónica.Mezcla suavemente y decora con una ramita de romero y una rodaja de guayaba.