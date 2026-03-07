Postres para celebrar el Día del Padre

El Día del Padre es una ocasión perfecta para consentirlo con un detalle dulce y casero. Preparar postres en familia no solo es un gesto de cariño, también se convierte en un momento de unión y celebración.
Las recetas que te proponemos combinan tradición y creatividad: desde unas magdalenas esponjosas con salsa de chocolate, hasta unos quequitos de mantequilla y vainilla que evocan la repostería clásica, pasando por una crème brûlée de coco que aporta un toque sofisticado y tropical.
Cada una de estas preparaciones está pensada para sorprender y deleitar al homenajeado en su día especial. Con ingredientes accesibles y pasos sencillos, podrás elaborar postres que conquisten tanto por su sabor como por su presentación. Ya sea que prefieras la intensidad del chocolate, la suavidad de la vainilla o la frescura del coco, estas tres opciones ofrecen un abanico de sabores que harán del Día del Padre una celebración inolvidable.
Magdalenas con salsa de chocolate
Ingredientes: 3 huevos, 125 g de azúcar, 100 ml de aceite de oliva suave, 50 ml de leche, 1 sobre de levadura en polvo.
Para decorar: 150 g de chocolate fondant, mantequilla, 50 ml de nata líquida y 50 g de crocanti de almendra.
Paso a paso: Cascar los huevos en un cuenco y batir con el azúcar hasta que doblen su volumen. Agregar el aceite y la leche, en un hilo y sin dejar de batir. Incorporar la harina y la levadura tamizadas, y batir 3 minutos más.
Dejar reposar esta masa 1 hora en la nevera. Poner 8 cápsulas de papel rizado en un molde para magdalenas. Repartir la masa en ellas, hasta 2/3 de su altura, y agregar al horno durante 15 minutos, el horno debe estar precalentado a 180°.
Dejar enfriar las magdalenas y retirar los papeles. Derretir el chocolate con 25 g de mantequilla y la nata, al baño maría. Verter esta crema sobre las magdalenas y espolvorear con el crocanti.
Quequitos de mantequilla y vainilla
Ingredientes: 1 libra de mantequilla amarilla, ½ libra de mantequilla crema, 10 huevos, 5 tazas de harina fina, 1 libra de azúcar, 1 taza de leche, 2 cucharadas de polvo para hornear y 1-2 cucharadas de vainilla.
Paso a paso: Cremar la mantequilla amarilla, la mantequilla crema y el azúcar.Agregar las yemas de huevo y seguir batiendo. Agregar la harina y polvo de hornear tamizado y alternando con la leche. Agregar la vainilla y las claras a punto de nieve y mezclar con movimientos envolventes.Verter en casitos engrasados y enharinados. Hornear en horno precalentado a 350°F por 20 minutos.Desmoldar cuando estén fríos. Servir y disfrutar.
Crème brûlée de coco
Ingredientes: ½ taza de leche de coco, 1½ tazas de crema de leche, ½ cucharadita de esencia de vainilla, ½ taza de azúcar, 5 yemas de huevo, 3 cucharadas de coco rallado deshidratado.
Paso a paso: Precalentar el horno a 325 °F. En una olla calentar la leche de coco, crema de leche y vainilla hasta que la mezcla esté a punto de hervir.
En un tazón aparte mezclar las yemas de huevo con el azúcar.Apagar el fuego y verter la mitad de la mezcla de leche sobre las yemas hasta que sea un líquido homogéneo. Verter el resto de la mezcla, más el coco deshidratado y combinar.
Distribuir la mezcla en 5 recipientes pequeños, aptos para horno. Colocar los recipientes en una bandeja profunda, y llenar la bandeja con 2 dedos de agua.Hornear por 30 minutos o hasta que la mezcla se vea firme en las orillas y gelatinosa en medio. Dejar que se enfríen en el baño María.
Luego refrigerar por lo menos 4 horas.Para servir colocar una capa delgada de azúcar sobre cada recipiente y quemar el azúcar con ayuda del broil del horno.