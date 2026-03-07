Postres para celebrar el Día del Padre

El Día del Padre es una ocasión perfecta para consentirlo con un detalle dulce y casero. Preparar postres en familia no solo es un gesto de cariño, también se convierte en un momento de unión y celebración. Las recetas que te proponemos combinan tradición y creatividad: desde unas magdalenas esponjosas con salsa de chocolate, hasta unos quequitos de mantequilla y vainilla que evocan la repostería clásica, pasando por una crème brûlée de coco que aporta un toque sofisticado y tropical. Cada una de estas preparaciones está pensada para sorprender y deleitar al homenajeado en su día especial. Con ingredientes accesibles y pasos sencillos, podrás elaborar postres que conquisten tanto por su sabor como por su presentación. Ya sea que prefieras la intensidad del chocolate, la suavidad de la vainilla o la frescura del coco, estas tres opciones ofrecen un abanico de sabores que harán del Día del Padre una celebración inolvidable.

Magdalenas con salsa de chocolate

Ingredientes: 3 huevos, 125 g de azúcar, 100 ml de aceite de oliva suave, 50 ml de leche, 1 sobre de levadura en polvo. Para decorar: 150 g de chocolate fondant, mantequilla, 50 ml de nata líquida y 50 g de crocanti de almendra. Paso a paso: Cascar los huevos en un cuenco y batir con el azúcar hasta que doblen su volumen. Agregar el aceite y la leche, en un hilo y sin dejar de batir. Incorporar la harina y la levadura tamizadas, y batir 3 minutos más. Dejar reposar esta masa 1 hora en la nevera. Poner 8 cápsulas de papel rizado en un molde para magdalenas. Repartir la masa en ellas, hasta 2/3 de su altura, y agregar al horno durante 15 minutos, el horno debe estar precalentado a 180°. Dejar enfriar las magdalenas y retirar los papeles. Derretir el chocolate con 25 g de mantequilla y la nata, al baño maría. Verter esta crema sobre las magdalenas y espolvorear con el crocanti.

Quequitos de mantequilla y vainilla

Ingredientes: 1 libra de mantequilla amarilla, ½ libra de mantequilla crema, 10 huevos, 5 tazas de harina fina, 1 libra de azúcar, 1 taza de leche, 2 cucharadas de polvo para hornear y 1-2 cucharadas de vainilla. Paso a paso: Cremar la mantequilla amarilla, la mantequilla crema y el azúcar.Agregar las yemas de huevo y seguir batiendo. Agregar la harina y polvo de hornear tamizado y alternando con la leche. Agregar la vainilla y las claras a punto de nieve y mezclar con movimientos envolventes.Verter en casitos engrasados y enharinados. Hornear en horno precalentado a 350°F por 20 minutos.Desmoldar cuando estén fríos. Servir y disfrutar.

Crème brûlée de coco