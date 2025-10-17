Honduras se reporta lista para exportar café libre de deforestación

Otro de los compromisos adquiridos fue mejorar el manejo y la transparencia de los datos sobre exportación e importación de café. La OIC, como organismo rector del comercio internacional del grano, anunció que trabajará con los países miembros para garantizar estadísticas actualizadas y verificables sobre producción, consumo y precios, permitiendo reaccionar mejor ante la volatilidad del mercado.Se acordó también fortalecer la colaboración entre gobiernos, sector privado y cooperativas, para diseñar mecanismos de apoyo financiero y técnico que faciliten el cumplimiento de las normas internacionales.La asamblea dejó claro que Honduras no solo es un productor competitivo, sino un país con capacidad técnica, compromiso ambiental y vocación de cooperación. El encuentro permitió contactos directos entre caficultores hondureños y grandes compradores internacionales, incluyendo empresas de Japón, Europa y América Latina, lo que abre nuevas oportunidades de mercado.