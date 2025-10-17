Honduras se reporta lista para exportar café libre de deforestación

San Pedro Sula, Honduras.

Aunque los precios internacionales del café se encuentran actualmente en un periodo favorable, los delegados coincidieron en que esta bonanza es temporal y que los precios justos deben sustentarse en la calidad, sostenibilidad y trazabilidad del producto.

En el marco de la asamblea se desarrolló el Séptimo Foro Internacional de Directivos del OIC, donde se abordaron temas fundamentales como la financiación para la producción , los precios justos del café, el cambio climático, la deforestación y la participación inclusiva de los pequeños productores en toda la cadena de valor.

San Pedro Sula no solo fue sede del debate internacional, sino también beneficiaria del movimiento económico generado: hoteles, restaurantes y servicios de transporte reportaron una alta ocupación durante toda la semana.

El evento sirvió como vitrina para reafirmar el papel de Honduras en la producción y comercialización del café. Según la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), el café aporta un 5% al PIB nacional y un 30% al PIB agrícola, involucrando directa o indirectamente a cerca del 10% de la población hondureña.

El encuentro concluyó con acuerdos clave orientados a la sostenibilidad, la justicia económica y la adaptación climática del sector cafetalero.

Durante una semana, Honduras se convirtió en el epicentro del diálogo global sobre el café. La ciudad de San Pedro Sula fue sede de la 140 Asamblea del Consejo Internacional del Café (OIC), evento que reunió a representantes de 77 países productores e importadores , así como a líderes mundiales, expertos, autoridades gubernamentales y compradores internacionales.

El Instituto de Conservación Forestal (ICF) presentó la herramienta “Alerta Bosques”, basada en verificación geoespacial, que permite monitorear las parcelas productivas y garantizar el cumplimiento de la ley europea contra la deforestación. Honduras, según se informó, ya está lista para exportar café completamente trazable y libre de deforestación hacia la Unión Europea.

El cambio climático fue otro de los ejes del encuentro. Se discutieron estrategias de agricultura regenerativa, renovación de fincas y la implementación de prácticas sostenibles adaptadas a las condiciones particulares de cada país.

Durante la reunión se anunció que Honduras recibirá en las próximas semanas 1,025 millones de lempiras a través de un préstamo con el Banco de Desarrollo de América Latina y El Caribe (CAF), fondos que se destinarán a pequeños y medianos productores para fortalecer su capacidad productiva y su inclusión en los mercados internacionales.

Los países productores insistieron en que las políticas de mercado deben proteger a los caficultores frente a la volatilidad de los precios internacionales. Se enfatizó que la verdadera justicia económica vendrá cuando los pequeños productores logren una participación más activa y rentable en la cadena global de valor.

La asamblea dejó claro que Honduras no solo es un productor competitivo, sino un país con capacidad técnica, compromiso ambiental y vocación de cooperación. El encuentro permitió contactos directos entre caficultores hondureños y grandes compradores internacionales, incluyendo empresas de Japón, Europa y América Latina, lo que abre nuevas oportunidades de mercado.

Se acordó también fortalecer la colaboración entre gobiernos, sector privado y cooperativas, para diseñar mecanismos de apoyo financiero y técnico que faciliten el cumplimiento de las normas internacionales.

Otro de los compromisos adquiridos fue mejorar el manejo y la transparencia de los datos sobre exportación e importación de café. La OIC, como organismo rector del comercio internacional del grano, anunció que trabajará con los países miembros para garantizar estadísticas actualizadas y verificables sobre producción, consumo y precios, permitiendo reaccionar mejor ante la volatilidad del mercado.

Además de las discusiones técnicas, se celebraron foros temáticos como: Vinculando las necesidades financieras de los productores con oportunidades globales de financiamiento; Facilitando una implementación inclusiva de las regulaciones europeas; y Desafíos en las exportaciones de café.

Con una sonrisa serena y la satisfacción del deber cumplido, la directora ejecutiva de la OIC, Vanúsia Nogueira, cerró la 140 Asamblea del Consejo Internacional del Café con un mensaje cargado de gratitud y reconocimiento hacia el país anfitrión.

“Tenemos un dicho en Brasil: ´Missão dada é missão cumprida´ misión encomendada, misión hecha, cumplida, lo hicimos perfectamente”, expresó Nogueira al término del evento, reflejando el espíritu de cooperación y éxito que caracterizó la jornada cafetalera en San Pedro Sula.

Nogueira recordó que la decisión de realizar la asamblea en Honduras se tomó hace un año tras la invitación formal de la presidenta Xiomara Castro, y que desde entonces comenzó un proceso intenso de planificación y coordinación.

“Tuvimos muchos desafíos en los meses que pasaron, como reuniones, protocolos, gestiones para asegurar la llegada de autoridades y delegaciones, pero en todo momento asumimos los desafíos como oportunidades”, destacó.

Durante su intervención, Nogueira resaltó la hospitalidad del pueblo hondureño y el impacto positivo que el evento dejó entre los asistentes internacionales. “Todos están saliendo de aquí muy agradecidos y felices, los extranjeros me han dicho que volverán con sus familias, eso habla del cariño y del calor humano que encontraron en Honduras”, comentó con emoción.

Fernando Naranjo, presidente de la Junta Directiva del Instituto del Café de Costa Rica, hizo un llamado a la comprensión y al equilibrio en las nuevas regulaciones ambientales que afectan al sector cafetalero, especialmente las relacionadas con la deforestación y las exigencias europeas.

“Soy productor de café y muchas veces se nos conceptualiza como personas con grandes ingresos, pero la realidad es otra”, expresó Naranjo. “Podemos tener un buen año, pero tal vez venimos de veinte con precios bajos, el ingreso es relativo, y eso debe entenderse antes de imponer nuevas reglas”, agregó.

El dirigente costarricense declaró que los productores enfrentan prioridades y limitaciones reales, y que aunque las regulaciones buscan proteger el ambiente, deben considerar el contexto social y económico de quienes viven del café.

“Europa quiere decirnos cómo hacer las cosas, pero somos personas que vivimos del café, y en determinados momentos no podemos implementarlo todo de inmediato”, afirmó. Aun así, Naranjo sostuvo que el sector cafetalero no rehúye su responsabilidad: “Los productores tenemos retos, pero también podemos aportar a las soluciones, lo que necesitamos es que los demás actores del café nos escuchen para avanzar juntos”.

Según Naranjo, más de 25 millones de personas en el mundo dependen del café para vivir, una cifra que refleja la magnitud humana del sector y la necesidad de que las políticas globales sean más inclusivas y sostenibles.

La ministra de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), Laura Suazo, expuso la relevancia de este encuentro global que reunió a los principales decisores y actores del sector cafetalero, tanto de países productores como de naciones importadoras.

Suazo resaltó que la cumbre permitió abordar temas cruciales para el futuro del café, entre ellos los desafíos del cambio climático, la necesidad de financiamiento nacional e internacional y las estrategias para fortalecer la producción y los mercados.

“Se han abordado temas fuertes sobre cómo estamos enfrentando el cambio climático, las necesidades de financiamiento para aumentar la producción y la urgencia de consolidar un mercado donde los productores obtengan mejores ganancias”, afirmó la ministra.

El representante de Honduras ante la OIC, Iván Romero, enfatizó que la asamblea realizada en San Pedro Sula permitió un acercamiento directo entre productores nacionales y compradores internacionales, fortaleciendo así los lazos comerciales del país con el mercado global.

“Este encuentro acercó a nuestros productores con compradores de café a nivel mundial, y eso podría traducirse en mayores oportunidades de exportación y más inyección de producto hondureño en otros países en un futuro cercano”, expresó Romero.

El diplomático mencionó, además, que la participación de Honduras como sede reafirma el liderazgo del país en la región cafetalera y su compromiso con la sostenibilidad, la cooperación y la promoción de un comercio más justo.

Durante la jornada del jueves fue elegido como nuevo presidente de la Organización Internacional del Café, Mick Wheeler, representante de Papúa Nueva Guinea, quien tuvo la oportunidad de compartir sus exposiciones y perspectivas en los distintos foros desarrollados durante el consejo.

La asamblea culminó con la aprobación de una declaración conjunta de los países productores, solicitando a la Unión Europea una prórroga para la implementación del Reglamento contra la Deforestación (EUDR), un tema considerado vital para proteger a los pequeños caficultores y fortalecer la trazabilidad del grano.

El plazo actual vence el 31 de diciembre de 2025, y la propuesta será evaluada próximamente por el Parlamento Europeo.

Los representantes de Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Filipinas, Gabón, Honduras, India, México, Papúa Nueva Guinea, Ruanda y Togo reafirmaron su compromiso con una caficultura sostenible, responsable y respetuosa del medio ambiente y los derechos humanos.

La declaración, que permanece abierta a la adhesión de otros países, representa un llamado unánime a la cooperación internacional para asegurar la viabilidad del sector ante los nuevos requisitos europeos.

El documento subraya que los países productores comparten plenamente los objetivos de la EUDR, orientados a la preservación de los bosques, la erradicación de la deforestación y la protección de los derechos laborales y sociales en toda la cadena de valor del café.

Sin embargo, los firmantes advierten que las diferencias entre sus realidades productivas, jurídicas y socioeconómicas hacen necesario ampliar el plazo de implementación de la normativa. La prórroga, sostienen, no busca postergar el cumplimiento, sino garantizar que los países puedan adaptarse de forma efectiva, técnica y sostenible, evitando impactos negativos sobre los pequeños y medianos productores.

La solicitud de extensión se basa en tres argumentos centrales: perfeccionamiento técnico, adaptación gradual, seguridad jurídica y estabilidad comercial. En este sentido, los países destacan que han realizado inversiones significativas en el desarrollo de sistemas de georreferenciación y verificación de datos, muchos de los cuales se encuentran en fase de pruebas o validación.

Uno de los puntos más sensibles que preocupa a los países productores es la falta de claridad sobre el proceso de verificación y validación del cumplimiento del EUDR. El documento señala que aún no se ha definido si la supervisión será ejecutada directamente por los Estados miembros importadores, en coordinación con los países productores, o si se realizará de manera centralizada desde la Unión Europea.

Esta indefinición podría generar, según los firmantes, obstáculos logísticos y comerciales que afectarían incluso a los productores que ya cumplen plenamente con las normas ambientales y sociales.

Pese a las preocupaciones, la declaración reafirma la plena disposición de los países productores a mantener un diálogo constructivo con la Unión Europea y sus instituciones. Los firmantes se comprometen a fortalecer la cooperación técnica para mejorar los mecanismos de cumplimiento y garantizar que la normativa logre sus objetivos sin comprometer la viabilidad económica ni la equidad comercial del sector.

El cierre del evento concluyó el viernes con el anuncio de que la 141 Asamblea del Consejo Internacional del Café se celebrará en Suiza el próximo año.