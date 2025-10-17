Mujeres hondureñas buscan que se les tome en cuenta en la cadena del valor del café

San Pedro Sula.

Las mujeres hondureñas productoras de café han expresado ante la Organización Internacional del Café (OIC) que se les tome en cuenta en la cadena del valor del grano, que es el principal producto de exportación de su país. En paralelo a la 140 Asamblea del Consejo Internacional de la OIC, decenas de productores del aromático, entre ellos muchas mujeres, mostraron en una especie de feria diferentes variedades, en grano y molido, además de ofrecer la degustación de la bebida a los visitantes nacionales y extranjeros que asisten desde el lunes al evento, que finalizará el viernes. Algunos de los productores participaron de manera individual y otros organizados en cooperativas, en las que la mujer tiene un alto protagonismo.

Difícil acceso a créditos

Conmemorando el 'Día de la mujer rural', decenas de productoras participaron el miércoles en un foro en el que algunas expusieron los principales problemas que tienen con el cultivo del café ante ejecutivos del Banco de Desarrollo de América Latina CAF, organismo que ha puesto a disposición del Banco Nacional de Desarrollo (Banadesa) 40 millones de dólares para el sector agrícola hondureño. Edna Santos, productora, intermediaria, compradora y tostadora de café, dijo a EFE en comunicación telefónica, que el problema más grave que enfrentan ahora en su lugar, el municipio de Teupasenti, al este de Honduras, es que no tienen acceso a la financiación, porque les exigen garantías de las que carecen para responder por un crédito ante cualquier banco. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Los pequeños productores figuran en la Central de Riesgos, un mecanismo de control de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, añadió. "No solo yo como mujer, sino que la mayor parte de la intermediación del sector café de zonas rurales está siendo afectada en la Central de Riesgos", enfatizó Santos, quien además se dedica a otros cultivos como el chile jalapeño, el que por ahora ha dejado por falta de recursos.

Asamblea de la OIC, una oportunidad para intercambio de experiencias