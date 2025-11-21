Propaganda de Libre expone divisiones entre diputados de Cortés

En una de las vallas aparecen en fila Scherly Arriaga (casilla 22), Netzer Mejía (24), Ramón Barrios (25) e Iris Yaneth (26), omitiendo la casilla 23, correspondiente a Linda Donaire

Esta es una de las pocas vallas, en la avenida Circunvalación de San Pedro Sula, que muestra en línea a los diputados de Libre.

San Pedro Sula, Honduras.

Dentro del partido Libertad y Refundación (Libre) se perciben diferencias en el departamento de Cortés. La forma en que los diputados manejan sus campañas políticas, especialmente con lo relacionado a la inversión en prograpanda estática exterior, es un indicio de este divorcio silencioso.

Generalmente, una valla publicitaria de 12 metros por dos metros de ancho, tiene un costo aproximado de 20,000 lempiras, y con su instalación puede rondar alrededor de 38,000 a 40,000 lempiras. La práctica común entre los aspirantes a diputados ha sido dividir estos gastos entre quienes deciden aparecer en la misma valla, dejando por fuera a alcaldes y a candidato presidencial, pero no todos los políticos han seguido esta lógica.

En la actualidad, los congresistas Linda Donaire y Luis Redondo, por ejemplo, suelen aparecer solos en su publicidad, mientras que otros diputados han optado por unirse para compartir los costos.

En un video difundido hace unos días en TikTok se observó un detalle llamativo, donde en una de las vallas aparecen en fila Scherly Arriaga (casilla 22), Netzer Mejía (casilla 24), Ramón Barrios (casilla 25) e Iris Yaneth (casilla 26), omitiendo precisamente la casilla 23, correspondiente a la parlamentaria Donaire, además de Redondo, casilla 21.

Imágenes compartidas en redes sociales por un usuario que transitaba sobre calles del departamento de Cortés muestran las vallas electorales, donde no aparece el rostro de Linda Donaire.

Estas ausencias generaron rápidamente un debate entre los usuarios de redes sociales, quienes interpretaron la disposición como un espejo de afinidades diferenciadas y posibles bloques internos dentro de Libre en el departamento de Cortés, aunque desde la bancada aseguraron que se trata de decisiones de estrategia y logística publicitaria.

Desde los despachos del abogados Ramón Barrios sostuvieron que el que Donaire no aparezca en las vayas junto a sus compañeros no es por riñas internas, sino por factores asociados a presupuesto y a estrategia política de cada aspirante.

En otras vallas, aunque de manera escasa, sí aparece el rostro de Linda Donaire al par de otros diputados reconocidos actualmente en la esfera pública de Cortés.

¿Por qué Cortés sería un departamento bisagra y decisivo?

De su lado, Marcelo Vaquero, candidato a diputado suplente de Linda Donaire, aseguró a LA PRENSA Prrmium que no existen posiciones antagónicas entre los políticos de Cortés, argumentando que "al final del día, quienes paguen la vaya publicitaria son quienes van a aparecer, pues no todos aportan, no es que haya una rivalidad".

El líder juvenil de Libre en el departamento aseguró que la relación entre los candidatos a diputados se mantiene en términos cordiales y que, aunque cada uno ha priorizado ciertos espacios y momentos para hacer campaña por separado, han logrado coordinar esfuerzos y trabajar en conjunto cuando ha sido necesario.

6.5

millones

de ciudadanos están habilitados para votar en las elecciones generales

"La armonía de Libre en Cortés es fuerte, al menos de parte de Linda Donaire y yo no tenemos ningún problema con nadie. Linda aparece sola, o conmigo como suplente, o con aspirantes a alcaldes y con la candidata presidencial, apostándole siempre al voto en plancha", agregó Vaquero.

La publicidad de Donaire se concentra en San Pedro Sula, Choloma, San Francisco, San Manuel, Santa Cruz, Omoa y Puerto Cortés.

Otras voces dentro del partido presentan una lectura distinta del ambiente interno. Fuentes cercanas al grupo de estos diputados, que solicitaron anonimato por la sensibilidad de intereses, señalaron que persisten tensiones heredadas desde las elecciones del 28 de noviembre de 2021.

Según explicaron, la conflictividad surgió cuando Donaire, quien obtuvo la mayor cantidad de votos en todo el departamento, con 201,549 sufragios, no fue nombrada coordinadora departamental de Libre en Cortés.

Ese cargo recayó en la congresista Scherly Arriaga, quien obtuvo 201,072 votos y fue finalmente la figura que asumió el control político y la capacidad de articular decisiones dentro del partido y del Gobierno en este departamento.

Linda Donaire aparece principalmente en banners, evitando figurar junto a sus compañeros en las vallas de las calles de Cortés.

En Libre, 140 personas quieren ser diputados por Cortés

De acuerdo con tesis sostenidas por los militantes de la institución, esta diferencia de poder habría dado forma a dos bloques internos: por un lado, un grupo integrado por Scherly Arriaga, Netzer Mejía, Iris Yaneth Pineda, Ramón Barrios y Luis Redondo —cuatro de estos cinco son los que aparecen en la polémica valla—; y, por el otro, un bloque encabezado por Samuel Madrid y Linda Donaire, quienes se habrían distanciado debido a desacuerdos internos acumulados desde ese proceso electoral.

En conversaciones con este medio de comunicación, Netzer Mejía, quien se encargó del contrato de publicidad exterior en Cortés para diputados de Libre, negó que exista una fractura dentro de la bancada departamental y aseguró que las diferencias visibles en la propaganda política responden más a estrategias individuales de campaña que a conflictos internos o disputas de poder.

Mejía explicó que, durante esta campaña, algunos compañeros decidieron no aparecer en vallas publicitarias, incluyendo a Donaire en algunos casos. “También se trata de afinidad y de camaradería, además de quién quiere invertir en el tema de la valla”, afirmó.

Según detalló, en una valla instalada cada diputado decide cuánto invertir. “A no todos les gusta poner el pisto (dinero), cada quien tiene su estrategia”, dijo.

El legislador asumió que la diputada Donaire ha preferido invertir más en banners que en vallas. “Ella tiene bañado todo San Pedro de banners, yo tengo menos banners que ella, tal vez decidió invertir en banners y no en vallas”, insinuó.

Mejía afirmó que siempre ha usado vallas en sus campañas porque funcionan mejor en zonas de alto tráfico vehicular, mientras otros compañeros apuestan por materiales como calendarios para entregar en caminatas.

Consultado sobre el vídeo en el que la propia Donaire afirmó, vía comentarios, que nunca le solicitaron aportar dinero para una valla donde aparecen los diputados Ramón Barrios, Scherly Arriaga y él mismo, ofreció una explicación categórica: “¿Cómo le explico? Andar detrás de cada compañero es complicado, yo fui quien buscó el contrato, si somos 20 y uno toma dos vallas y otro dos, es más difícil darle seguimiento, es mejor salir con tres o cuatro, dividir y pagar; yo firmo el contrato, y si alguien no paga, me toca pagar a mí”.

Reiteró que no existe ningún problema personal con la diputada Donaire y que también otros compañeros, como Samuel Madrid, han decidido no aparecer en vallas por razones económicas o estratégicas.

Sobre los señalamientos de un presunto conflicto entre Donaire y Scherly Arriaga por liderazgo o poder en Cortés, Mejía aceptó que hay afinidades distintas, pero rechazó que haya una ruptura interna.

“No hay disputa de poder, los proyectos de país se hacen en conjunto. Sí tengo más afinidad con unos compañeros que con otros, pero eso es normal, no porque no vaya a comer con una compañera significa que me cae mal”, apuntó.

Reconoció, sin embargo, que Donaire y Arriaga sí han tenido diferencias en el pasado. “No se llevan del todo bien, pero tampoco ha habido ataques internos”, afirmó.

Mejía reiteró a lo largo de la entrevista que las dinámicas dentro de Libre en Cortés responden a relaciones naturales entre colegas, no a conflictos políticos. “Somos buenos compañeros, nunca he tenido un problema personal ni político con Linda, hay armonía, pero sí afinidades diferentes”, concluyó.

La empresa encargada de las vallas es Grupo Rótulos, con contratos que cubren todo el departamento, y los gastos deben ser reportados ante la Unidad de Política Limpia.

LA PRENSA Premium intentó obtener las versiones directas de los congresistas Scherly Arriaga, Linda Donaire y Ramón Barrios; sin embargo, no fue posible, ya que no respondieron a las comunicaciones enviadas.

