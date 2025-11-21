Propaganda de Libre expone divisiones entre diputados de Cortés

San Pedro Sula, Honduras.

Dentro del partido Libertad y Refundación (Libre) se perciben diferencias en el departamento de Cortés. La forma en que los diputados manejan sus campañas políticas, especialmente con lo relacionado a la inversión en prograpanda estática exterior, es un indicio de este divorcio silencioso. Generalmente, una valla publicitaria de 12 metros por dos metros de ancho, tiene un costo aproximado de 20,000 lempiras, y con su instalación puede rondar alrededor de 38,000 a 40,000 lempiras. La práctica común entre los aspirantes a diputados ha sido dividir estos gastos entre quienes deciden aparecer en la misma valla, dejando por fuera a alcaldes y a candidato presidencial, pero no todos los políticos han seguido esta lógica.

En la actualidad, los congresistas Linda Donaire y Luis Redondo, por ejemplo, suelen aparecer solos en su publicidad, mientras que otros diputados han optado por unirse para compartir los costos. En un video difundido hace unos días en TikTok se observó un detalle llamativo, donde en una de las vallas aparecen en fila Scherly Arriaga (casilla 22), Netzer Mejía (casilla 24), Ramón Barrios (casilla 25) e Iris Yaneth (casilla 26), omitiendo precisamente la casilla 23, correspondiente a la parlamentaria Donaire, además de Redondo, casilla 21.

Estas ausencias generaron rápidamente un debate entre los usuarios de redes sociales, quienes interpretaron la disposición como un espejo de afinidades diferenciadas y posibles bloques internos dentro de Libre en el departamento de Cortés, aunque desde la bancada aseguraron que se trata de decisiones de estrategia y logística publicitaria. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Desde los despachos del abogados Ramón Barrios sostuvieron que el que Donaire no aparezca en las vayas junto a sus compañeros no es por riñas internas, sino por factores asociados a presupuesto y a estrategia política de cada aspirante.

De su lado, Marcelo Vaquero, candidato a diputado suplente de Linda Donaire, aseguró a LA PRENSA Prrmium que no existen posiciones antagónicas entre los políticos de Cortés, argumentando que "al final del día, quienes paguen la vaya publicitaria son quienes van a aparecer, pues no todos aportan, no es que haya una rivalidad".

El líder juvenil de Libre en el departamento aseguró que la relación entre los candidatos a diputados se mantiene en términos cordiales y que, aunque cada uno ha priorizado ciertos espacios y momentos para hacer campaña por separado, han logrado coordinar esfuerzos y trabajar en conjunto cuando ha sido necesario.

6.5 millones de ciudadanos están habilitados para votar en las elecciones generales

"La armonía de Libre en Cortés es fuerte, al menos de parte de Linda Donaire y yo no tenemos ningún problema con nadie. Linda aparece sola, o conmigo como suplente, o con aspirantes a alcaldes y con la candidata presidencial, apostándole siempre al voto en plancha", agregó Vaquero. La publicidad de Donaire se concentra en San Pedro Sula, Choloma, San Francisco, San Manuel, Santa Cruz, Omoa y Puerto Cortés.

Otras voces dentro del partido presentan una lectura distinta del ambiente interno. Fuentes cercanas al grupo de estos diputados, que solicitaron anonimato por la sensibilidad de intereses, señalaron que persisten tensiones heredadas desde las elecciones del 28 de noviembre de 2021. Según explicaron, la conflictividad surgió cuando Donaire, quien obtuvo la mayor cantidad de votos en todo el departamento, con 201,549 sufragios, no fue nombrada coordinadora departamental de Libre en Cortés. Ese cargo recayó en la congresista Scherly Arriaga, quien obtuvo 201,072 votos y fue finalmente la figura que asumió el control político y la capacidad de articular decisiones dentro del partido y del Gobierno en este departamento.