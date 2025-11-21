Propaganda de Libre expone divisiones entre diputados de Cortés

Estas ausencias generaron rápidamente un debate entre los usuarios de redes sociales, quienes interpretaron la disposición como un espejo de afinidades diferenciadas y posibles bloques internos <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/fotogalerias/honduras/politica-elecciones-2025-candidatos-diputados-cortes-honduras-MJ28032349" target="_blank">dentro de Libre</a> en el departamento de Cortés, aunque desde la bancada aseguraron que se trata de decisiones de estrategia y logística publicitaria.Desde los despachos del abogados Ramón Barrios sostuvieron que el que Donaire no aparezca en las vayas junto a sus compañeros no es por riñas internas, sino por factores asociados a presupuesto y a estrategia política de cada aspirante.