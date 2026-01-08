Congreso de Luis Redondo, de los más corruptos en el mundo

El diputado liberal Carlos Umaña calificó como "nefasta" la Ley Orgánica del Poder Legislativo, al brindarle demasiado poder a su titular. "La Ley Orgánica es aplastante, es demasiado presidencialista", describió.Umaña, a su vez, agregó que en el Congreso existe un enorme poder económico manejado a través de subsidios y subvenciones."Cuando el que llega a gobernar el Congreso se da cuenta del dinero que se maneja ahí —como el Fondo Departamental y el Fondo de Administración Solidaria—, no quiere hacer los cambios. Entonces debe de llegar alguien que quiera hacer esos cambios", expresó.Barrientos afirmó que la culpa recae enormemente en el presidente de este poder estatal al tener muchas potestades, como convocar a sesión, definir la agenda, dar o no la palabra a los congresistas, entre otras atribuciones. En ese sentido, enfatizó que "el único culpable de cualquier acto de corrupción evidentemente es el presidente".Para Javier Acevedo, director del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), el Congreso Nacional no solo está afectado por la corrupción, sino también por una marcada falta de efectividad en el cumplimiento de sus funciones. En ese sentido, subraya que la responsabilidad recae en la totalidad de los 256 diputados —128 propietarios y 128 suplentes—, independientemente del partido político al que pertenezcan.Acevedo señaló que la principal mala práctica del Congreso radica en que los diputados llegan pensando en intereses particulares y no colectivos en favor de la sociedad.Comentó que la no participación no debe entenderse únicamente como ausentismo, sino como una decisión consciente de no involucrarse, al no tener actividad ni incorporarse en la discusión de temas torales como la lucha contra la corrupción y la impunidad.