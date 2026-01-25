Interactivo: Así quedan conformadas las alcaldías de Honduras período 2026-2030

La mayoría de las corporaciones municipales de Honduras tomaron posesión este domingo para dirigir las 298 alcaldías del país durante el período 2026-2030.El pasado 20 de enero, el Consejo Nacional Electoral (CNE) <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/honduras/protestas-libre-entrega-credenciales-alcaldes-cne-PL28989035" target="_blank">entregó las credenciales</a> de las corporaciones municipales que resultaron elegidas en los comicios generales celebrados el 30 de noviembre de 2025.