Interactivo: Así quedan conformadas las alcaldías de Honduras período 2026-2030

Tegucigalpa, Honduras.-

El pasado 20 de enero, el Consejo Nacional Electoral (CNE) entregó las credenciales de las corporaciones municipales que resultaron elegidas en los comicios generales celebrados el 30 de noviembre de 2025.

La mayoría de las corporaciones municipales de Honduras tomaron posesión este domingo para dirigir las 298 alcaldías del país durante el período 2026-2030.

Cabe resaltar que alrededor de 180 ediles son reelectos, y varios de ellos con más de una década en sus cargos, como el caso de Carlos Miranda en Comayagua, Comayagua; Abraham Kafati en Danlí, El Paraíso; Raúl Ugarte en Pimienta, Cortés, entre otros.

LA PRENSA Premium presenta el listado oficial del CNE sobre las corporaciones municipales que gobernarán en los próximos cuatro años.

Este rotativo aclara que los resultados finales pueden variar según la resolución que dicte el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) y la Corte Suprema de Justicia en los casos impugnados.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Uno de los casos más polémicos es el de la alcaldía de Talanga. El CNE entregó la credencial de alcalde a Rudy Banegas (Partido Liberal), pero 25 horas después el TJE dio como ganador a Roosevelt Ávilez (Partido Nacional) tras un recuento jurisdiccional.

Ante ello, Ávilez y sus simpatizantes protestaron el sábado pasado frente al TJE exigiendo que se le entregue la credencial al político nacionalista. Por otro lado, Banegas realizó la ceremonia de la toma de posesión por su reelección.

Bajo este esecenario, se está a la expectativa de lo que determine el Poder Judicial ante este conflicto. Este corporación municipal no se mostrará en la visualización en vista que no se ha oficializado la integración completa.

Otro caso a resaltar es el de la municipalidad de Distrito Central, asumida este domingo por Juan Diego Zelaya. No obstante, Jorge Aldana, quien sostiene que él fue el ganador de las elecciones, interpuso un recurso de amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).