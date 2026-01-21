Recuento electoral en Talanga genera incertidumbre en proceso legislativo

El proceso de recuento de votos en la alcaldía de Talanga, Francisco Morazán, podría incidir en el desarrollo y tiempos de la instalación de la Junta Directiva provisional del Congreso Nacional, prevista dentro de las sesiones preparatorias que iniciaron este 21 de enero.
En horas de la tarde se informó que el magistrado Mario Flores Urrutia, presidente del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), ha sostenido múltiples comunicaciones relacionadas con el nuevo recuento de votos ordenado para este caso, mientras el personal técnico continúa con el procedimiento correspondiente.
Durante declaraciones ofrecidas a medios de comunicación, el magistrado Mario Morazán explicó que las inconformidades presentadas por las partes involucradas, entre ellas por la lentitud del proceso, quedarán consignadas en las actas oficiales, aunque aseguró que los resultados del recuento ya existen y deben ser dados a conocer.
“Si ellos se están quejando por la lentitud, muy probablemente eso lo van a señalar en sus alegatos y va a quedar plasmado en el acta, pero los resultados ya están. Ya los tienen que dar”, señaló el magistrado, aunque aclaró que no es la autoridad facultada para divulgarlos oficialmente.
Señalamientos al CNE y al TJE
El magistrado también cuestionó la actuación tanto del Consejo Nacional Electoral (CNE) como del propio Tribunal de Justicia Electoral, al señalar que ambos organismos han fallado en garantizar una resolución oportuna de los conflictos electorales.
Indicó que el CNE reconoció que en 66 alcaldías no se concluyó el conteo de votos y que, matemáticamente, existía la posibilidad de revertir resultados. Sin embargo, sostuvo que no ha habido voluntad institucional para completar esos recuentos.
“Nosotros estamos fallándole como Tribunal de Justicia Electoral a la ciudadanía y a los candidatos”, afirmó Morazán, al explicar que se ha generado un vacío legal, ya que el CNE remitió los casos al TJE, mientras que desde el Tribunal se ha argumentado que debieron agotarse instancias previas en el propio Consejo.
Según explicó, esta situación deja a los candidatos en un “limbo jurídico”, debido a que el CNE cerró la posibilidad de resolver el 30 de diciembre, al declarar firmes los resultados.
Tiempos legales y repercusiones políticas
El magistrado Morazán recordó que, conforme a la ley, el TJE dispone de un mes para resolver los recursos presentados, plazo que vencería a inicios de febrero.
No obstante, advirtió que no hay tiempo suficiente para resolver estos casos antes del 21 de enero, fecha en que debía iniciar la primera sesión preparatoria del Congreso Nacional, ni antes del 25 de enero, cuando los alcaldes electos deben tomar posesión.
“Lo ideal sería que estos casos estuvieran resueltos antes de esas fechas, pero eso ya no es posible”, reconoció.
En el caso específico de Talanga, informó que este día fue presentado un escrito de nulidad por parte del candidato a alcalde del Partido Liberal, Rudy Banegas, el cual aún no ha sido conocido por el pleno del Tribunal.
El magistrado Morazán concluyó que existen criterios divergentes dentro del TJE sobre cómo proceder, ya que algunos consideran que los votos no contados por el CNE deben finalizarse en el Tribunal, mientras que otros sostienen que no es procedente.
Por su parte, Rudy Banegas, quien el día de ayer recibió su credencial como alcalde electo, dijo: "Nosotros estamos actuando legalmente para que se anule ese recuento jurisdiccional. EL TJE no ha emitido una resolución al recuento jurisdiccional, solo fue el conteo, no hay resolución sobre el caso. No vamos a entregar la alcaldía, no podemos permitirnos que se imponga esta barbarie".