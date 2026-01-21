Recuento electoral en Talanga genera incertidumbre en proceso legislativo

Tegucigalpa, Honduras

El proceso de recuento de votos en la alcaldía de Talanga, Francisco Morazán, podría incidir en el desarrollo y tiempos de la instalación de la Junta Directiva provisional del Congreso Nacional, prevista dentro de las sesiones preparatorias que iniciaron este 21 de enero. En horas de la tarde se informó que el magistrado Mario Flores Urrutia, presidente del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), ha sostenido múltiples comunicaciones relacionadas con el nuevo recuento de votos ordenado para este caso, mientras el personal técnico continúa con el procedimiento correspondiente. Durante declaraciones ofrecidas a medios de comunicación, el magistrado Mario Morazán explicó que las inconformidades presentadas por las partes involucradas, entre ellas por la lentitud del proceso, quedarán consignadas en las actas oficiales, aunque aseguró que los resultados del recuento ya existen y deben ser dados a conocer.

“Si ellos se están quejando por la lentitud, muy probablemente eso lo van a señalar en sus alegatos y va a quedar plasmado en el acta, pero los resultados ya están. Ya los tienen que dar”, señaló el magistrado, aunque aclaró que no es la autoridad facultada para divulgarlos oficialmente.

Señalamientos al CNE y al TJE

El magistrado también cuestionó la actuación tanto del Consejo Nacional Electoral (CNE) como del propio Tribunal de Justicia Electoral, al señalar que ambos organismos han fallado en garantizar una resolución oportuna de los conflictos electorales. Indicó que el CNE reconoció que en 66 alcaldías no se concluyó el conteo de votos y que, matemáticamente, existía la posibilidad de revertir resultados. Sin embargo, sostuvo que no ha habido voluntad institucional para completar esos recuentos. "Nosotros estamos fallándole como Tribunal de Justicia Electoral a la ciudadanía y a los candidatos", afirmó Morazán, al explicar que se ha generado un vacío legal, ya que el CNE remitió los casos al TJE, mientras que desde el Tribunal se ha argumentado que debieron agotarse instancias previas en el propio Consejo. Según explicó, esta situación deja a los candidatos en un "limbo jurídico", debido a que el CNE cerró la posibilidad de resolver el 30 de diciembre, al declarar firmes los resultados.

Tiempos legales y repercusiones políticas