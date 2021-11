Interminables horas de vuelo en tormentas Eta y Iota

“Apagábamos el helicóptero por unos minutos solo para darle descanso a las turbinas. Nos turnábamos para comer dentro de la unidad, mientras yo volaba el copiloto tomaba sus alimentos. Lo hacíamos con mucho compromiso y entusiasmo, la gente lo necesitaba, no miraba justo sentarme a almorzar en la base sabiendo que había gente que no había comido y más en peligro”, comentó.

“En el primer vuelo anduvimos cerca de la Rivera Hernández, yo recuerdo que era tanta la gente que nos pedía auxilio que era difícil tomar decisión sobre a quién darle prioridad. Asimismo era complejo llegar con el helicóptero porque el rotor podía levantar los techos y lastimar a las personas.En esa ocasión vimos un campo de fútbol inundando, solo se veía una poco de las metas y ahí los rescatistas de la UHR y Bomberos se bajaron, consiguieron una lancha y con ella sacaron a la gente de los techos para llevarlos al helicóptero en ese punto. Fue difícil trabajar con niños y ancianos. Eso no se me va a olvidar nunca, nos vimos con el teniente y vimos tanta necesidad, era difícil”, comentó.

Las condiciones para volar no eran las óptimas porque había baja nubosidad y también persistía algo de lluvia. Para restar también la labor de rescate se dificultaba porque había que escoger bien los lugares de aterrizaje para que no se desprendieran las láminas por la fuerza del rotor del helicóptero.

“Creíamos que no era tan profundo el área que nos aproximábamos. El comando se lanzó al agua y se estaba ahogando porque el viento inducido que hace el helicóptero lo bañaba, y esto no lo dejaba ver ni respirar, porque sobre su rostro portaba su máscara, casco y sobre su cuerpo un overol que mojado pesa y lo único que pudo hacer fue sujetarse a un arbusto. Era difícil para él nadar. Fui a la base y en el camino iba pidiendo dos rescatistas para que estuvieran listos en la rampa y que se subieran sin haberme detenido”, comentó.

“Eso es algo que me marcó. Nunca se me va olvidar. Sentí su verdadero agradecimiento. Le puse alma, mente y corazón”, comentó.

Hernández dice que personas le han preguntado si piensa que los deben condecorar por salvar a cientos en las llenas. Él afirmó que solo realizaban su trabajo y el agradecimiento genuino de los ciudadanos es el mejor premio que todos los involucrados en los rescates pueden recibir.

Los pobladores de los bajos de El Progreso, con restos de chatarra le entregaron a Hernández un trofeo en forma de helicóptero con pilotos rescatando a ciudadanos, una presea que permanece en las instalaciones del taller de helicópteros de la Base Aérea Hernán Acosta Mejía de Tegucigalpa.

“Me ha tocado andar en varias misiones de apoyo a la población, pero este es el trabajo más grande que he hecho en mi carrera sin duda. Logramos llegar a muchas personas. Al ver los videos de lo que se hizo en el huracán Mitch, nunca me imaginé que me iba a tocar a mí. Hubiera preferido que esto no hubiera pasado porque hasta el día de hoy muchos lo están sufriendo, vi cómo mucha gente lo perdió todo. Espero que nunca me toque de nuevo estos trabajos, pero si es mi deber lo haré con gusto de nuevo”, comentó.

En esta labor maratónica de rescates humanos, en Yoro y Santa Bárbara, se sumaron helicópteros privados y de Colombia, así como el benemérito Cuerpo de Bomberos y Cruz Roja Hondureña.Dentro de la Fuerza Aérea, el hoy mayor Hernández se desempeña como jefe de la división académica de la Escuela de Capacitación de Suboficiales.