Un alud sepultó su aldea y lo perdieron todo; hoy están cerca de estrenar casa

“Mi esposo y yo ya no estábamos en la aldea, y cuando se vino la montaña encima mis tíos me llamaron enloquecidos. Ellos presenciaron el desastre y salieron corriendo.Ya teníamos nuestro solar e íbamos a comenzar a construir. Nos fuimos a refugiar a La Cumbre , Trinidad , y regresamos 15 días después a comprobar que de la aldea no había quedado nada, solo lodo”, agregó.

Para otros, como Modesto López Menjívar (de 63 años), un aldeano nacido en La Reina, lo más trágico es que los agricultores como él se quedaron sin tierras para cultivar y perdieron sus animales, por lo que todo este tiempo la ha pasado mal, sin fuentes de ingresos.

“Yo salí a las 7:00 pm, justo antes del derrumbe, no pensé que se iba a perder La Reina, no lo creía. Vivía con mi esposa Ernestina Caballero (de 43 años). Cerca de las 10:00 pm llegó mi hijo y lamentablemente nos informó que se había perdido la aldea y cuando volvimos no supimos identificar dónde estaba la casa. Yo ahí nací, llevaré a mi comunidad siempre en la mente, me da nostalgia. Durante estos meses no hecho nada, solo sobrevivir porque perdí mis tierras y mis animales, tenía cerdos y gallinas”, comentó.

Proyecto

Raúl Raudales, ingeniero coordinador del proyecto de viviendas San Francisco de Asís, generado a través de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) de la Secretaría de la Presidencia, informó que la urbanización contempla la construcción de 300 casas para las familias damnificadas.