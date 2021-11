$!Casas pierden hasta el 70% de su valor por inundaciones

“Aquí las casas perdieron todo el valor. Aunque sean buenas, nadie las quiere comprar por miedo a una nueva inundación . Algunos dueños hasta ahorita están haciendo reparaciones para que no se arruinen más”, explicó Exequías Lanza, cuando pintaba la pared exterior de una vivienda en la Céleo González.

Ese porcentaje de desvalorización recae en los inmuebles que han sido restaurados o reconstruidos por los propietarios, quienes después de varios meses de alquiler volvieron a habitarlos. Mientras las casas que continúan en la ruina, tal como quedaron después del siniestro, no son objeto de compra.

Un mes. La temporada de huracanes y tormentas tropicales concluirá el 30 de noviembre. En lo que va del año, no ha habido otra inundación.

En esta colonia aún hay viviendas abandonadas, incluso, hasta con electrodomésticos con el lodo de hace un año.Los dueños no quieren invertir en reparaciones por la incertidumbre y el temor que prevalece por no haber concluido la temporada de huracanes y tormentas tropicales.

“Repararon los bordos , pero la gente que vive aquí tiene miedo, ahorita, con estas lluvias, ya hay calles y terrenos de las viviendas con grandes lagunas. No creo que gente que vive en otros lugares tenga interés en comprar aquí”, dijo.

Lanza, quien es de Santa Bárbara y visita periódicamente esa colonia “por cuestiones de trabajo”, cree que mientras “se sigan dando inundaciones las casas no lograrán recuperar sus precios y tendrán que permanecer vacías”.

En noviembre de 2020, cuando Eta y Iota azotaron al país, cientos de personas salieron huyendo de esta populosa colonia y cientos, igualmente, se quedaron creyendo que los ríos no se desbordarían, pero en cuestión de horas el agua llegó y los obligó a escalar las paredes y subir a los techos para salvaguardar las vidas.

“Pero para volver a vivir aquí hemos tenido que invertir dinero en limpieza y reparaciones. La inundación , que llegó hasta el techo, dañó las paredes, tuvimos que resanarlas.También pintar y reparar la tubería del interior de la casa. Los que regresamos hemos tenido que gastar, pero no podemos vender la casa por el precio que nosotros pedimos”, dijo.

En la cuadra donde él vive hay por lo menos tres casas vacías. La dueña de la vivienda que está al lado y quien vivía en Estados Unidos, según Rivera, falleció de un paro cardíaco “cuando le dieron la mala noticia que todo esto estaba inundado”.

Empresa Energía Honduras

Rivera y otros vecinos consultados por periodistas de Diario LA PRENSA, dijeron ayer tener miedo por las lluvias que han caído sobre San Pedro Sula entre domingo y lunes y lamentaron que “las autoridades no les dieran ningún tipo de apoyo económico”.

“Nosotros perdimos todos los enseres, los muebles y todas las cosas de la casa. Tuvimos que salir a alquilar teniendo problemas que ya nos había dejado la pandemia.La Empresa Energía Honduras es tan bárbara que hasta nos cobró promediado la energía que no consumimos porque no vivíamos aquí. Y no vinieron a leer el medidor porque permaneció cubierto de lodo varios meses”, dijo Rivera.

La situación de esta colonia, ubicado cerca de la Planeta, es similar a la de otras zonas de la ciudad, como en Nuevo Chamelecón, donde el río anegó toda la comunidad y sus aguas destruyeron viviendas que, después de un año del siniestro, aún se encuentran en la ruina; los propietarios no tienen dinero para rehabilitarlas.