$!El agro no se repone del embate de las tormentas Eta y Iota

“Aquí no hay fincas. No ha habido fondos para invertir, no hemos recibido apoyo del Gobierno y los bancos, que se agarran del tema de los bordos, no quieren refinanciar los préstamos. Aquí a Higuerito no han venido a reparar bordos . Vemos que estuvieron reparando en La Lima, El Progreso y Guanchías. Y tenemos problemas con las hipotecas, los bancos quieren ejecutarlas, quieren rematar”, dijo López.

“Para hacerle frente a las deudas, estoy pensando en hacer un compromiso con los ingenios para rentarla y que cultiven caña. Estamos con la soga al cuello. El banco me dio un ultimátum para pagar la deuda a finales de diciembre. ¿De dónde le voy a pagar al banco? Si no tengo. Aquí todos tenemos deudas, con bancos, proveedores, empleados”, le dijo a Diario LA PRENSA.

“Iniciamos en enero botando la finca, luego preparamos el terreno, después la instalación de riego y la siembra. Tenemos áreas donde está pariendo la finca, pero seguimos con la siembra. Este año tuvimos cero ventas”, dijo.

“Nosotros no producimos nada”.Eta y Iota afectó alrededor de 400 hectáreas de esta cooperativa que estaba protegida afortunadamente bajo el paraguas de un seguro agrícola que han pagado desde hace más de una década.

“Vamos a reactivar 347 hectáreas. Tenemos un plan de inversión de L97 millones. Si no fuera por el seguro, no estaríamos sembrando. Cuando el Mitch no teníamos seguro agrícola. En 2008 lo usamos, pero no tuvimos un efecto significativo. El Banco Atlántida nos ha cumplido y ha sido solidario. Nosotros les recomendamos a otros productores que paguen un seguro agrícola. Es mejor tenerlo y no ocuparlo que ocuparlo y no tenerlo”, dijo.

En el valle de Sula, 4,400 personas que trabajaban en plantaciones de banano se encuentran de brazos cruzados. Los empleadores aún no los llaman a trabajar, pues no han rehabilitado las fincas.La destrucción de las plantaciones de banano y otros productos agrícolas ha tenido un impacto negativo considerable en el comercio exterior del país.

En los primeros ocho meses de este año, de acuerdo con cifras del Banco Central de Honduras (BCH), el agro exportó $445.6 millones, $184.9 millones (29.3%) que en igual período de 2020.