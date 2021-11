En Cortés hay 140 escuelas por reparar tras Eta y Iota

Ayala informó que de unos 12,000 alumnos que habían abandonado las clases, de 335,000 que hay matriculados en Cortés , se han vuelto a integrar la mayoría gracias al esfuerzo de los docentes y la campaña “Te queremos estudiando”. Por medio de ella, los estudiantes se pudieron integrar, pese a no haberse matriculado en febrero, poniéndose al día con la asignación de trabajos extras y horarios especiales de reforzamiento.

“Vamos a tener noviembre, diciembre y enero para rescatar a los alumnos que no estuvieron regularmente conectados o por otras razones.

En diciembre y enero se desarrollarán los campamentos lúdicos, antes llamados “ escuelitas ”, los cuales servirán para dar otra oportunidad a quienes no aprueben el reforzamiento.

De esos, cerca de 4,000 que sus calificaciones no fueron aprobadas estarán en clases de recuperación este mes.

Semipresencialidad

A mediados de 2021 se comenzó con el pilotaje de clases semipresenciales. Al término de este año, cinco colegios no gubernamentales de San Pedro Sula comenzaron el proceso y, en enero de 2022, la Departamental de Educación y Sinager harán las valoraciones para abrir más centros educativos con base en los focos de contagios y la ampliación de la vacuna anticovid para menores de 12 años, detalló el funcionario.

Los centros que funcionan semipresencial en SPS son la Escuela Internacional Sampedrana, Seran, Happy Day Freedom, Santa María del Valle y Happy New Dawn. Están en proceso la escuela Episcopal, Albert Einstein, Our Second Home, Itee y Liceo Centroamericano. Noel Brito, representante del Sindicato Profesional de Docentes Hondureños (Sinprodoh) en Cortés, dijo que durante la pandemia los docentes hicieron una labor ardua para sostener las clases porque el Gobierno reaccionó tardío con la vacuna y entrega de material didáctico, que además fue muy poco en Cortés.

Asimismo, la provisión de internet gratis para los escolares quedó en promesa. “Urge que reparen los centros dañados en Cortés”, comentó.

Docentes

Tras siete años sin nombramientos docentes en Cortés, en 2021 se generaron 333 plazas permanentes y 533 exoneraciones de 900 que concursaron. “Los compañeros exonerados están exentos de concurso y son prioridad para cuando se abre una plaza”, dijo Ayala.

El jueves, en la Departamental de Educación se entregó simbólicamente certificados a los docentes que obtuvieron estos nombramientos.