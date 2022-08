“En casa vivimos con L100 diarios y a veces no comemos”: relatos desde montañas de Lempira

La joven vive con su esposo que trabaja como agricultor y sus cuatro pequeños hijos. La familia se refugia en una casa de bahareque vulnerable a desmoronarse ante un deslizamiento, el techo es de zinc, solo tienen dos camas unipersonales, piso de tierra, baño de nailon y no cuentan con el servicio de aguas negras, apenas gozan de energía eléctrica y agua potable.

María Santos Cortez es una mujer de no más de 40 años que radica en el caserío El Naranjito, del municipio de San Andrés , a 64 kilómetros de la ciudad de Gracias, Lempira. Este lugar se ubica en lo alto del grupo de montañas de la que forma parte El Congolón.

“Mis hijos no estudian y a veces no comemos porque somos pobres, mi esposo apenas gana 100 lempiras diarios como agricultor, trabaja de 7:00 am a 3:00 pm todos los días, de eso vivimos, así es la vida que nos tocó”, recordó María mientras lavaba ropa sobre una piedra afuera de su casa.