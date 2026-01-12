  1. Inicio
Fuerzas Armadas ratifican respaldo a la declaratoria del CNE

“Las Fuerzas Armadas estamos en alerta constante, para poder demostrar y poder hacer que la declaratoria del Consejo Nacional Electoral pueda ser cumplida”, dijo el jefe de las Fuerzas Armadas, Héctor Valerio.

