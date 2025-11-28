"EUA busca tener aliados en CA para combatir el narco": Juan Falkonerth, analista internacional

Tegucigalpa, Honduras.

El respaldo de Estados Unidos al candidato conservador Nasry Asfura evidencia, según el analista internacional colombiano Juan Falkonerth, el interés estratégico de Washington en la región centroamericana. A dos días de las elecciones generales en Honduras, el analista concedió una entrevista a LA PRENSA Premium para advertir que el apoyo de Trump refleja afinidades ideológicas y la intención de Estados Unidos de contar con gobiernos aliados como Honduras, considerado un punto clave en la lucha contra el narcotráfico y el delito transnacional. Falkonerth también señaló que la presión internacional, la lucha contra el narcotráfico y los recientes reacomodos diplomáticos de Honduras, incluyendo su acercamiento a China y distanciamiento de Taiwán, colocan al país en un contexto geopolítico delicado. Asimismo, destacó que la composición del próximo Congreso será decisiva para la gobernabilidad y llamó a los hondureños a votar con información y criterio, priorizando la experiencia y capacidad de gestión sobre el impulso ideológico. A continuación la entrevista

¿Cuáles son las expectativas internacionales previo al proceso electoral en Honduras? Honduras se ha convertido en un referente simbólico del "progresismo" regional justo cuando ese proyecto político atraviesa una fase de desgaste marcada por cuestionamientos a su gobernanza, por escándalos de corrupción y por una relación ambigua —o complaciente— con regímenes autoritarios del continente. Esto tensiona las expectativas sobre el rumbo que tomará el país: si continuará con la línea oficialista, o si dará un giro hacia una propuesta más cercana al libre mercado y al enfoque neoliberal. ¿Cómo evalúa la actual fase preelectoral en Honduras de cara a las elecciones generales de este domingo 30 de noviembre? ¿Cuáles son los principales riesgos? Los riesgos que enfrenta Honduras en este momento se concentran en los escándalos y denuncias de presunto fraude electoral que han salido a la luz. Estas acusaciones ya despertaron preocupación en la comunidad internacional, distintas voces provenientes de la Unión Europea, la OEA y países observadores advierten que la persistencia de estas denuncias podría comprometer la credibilidad de los resultados del 30 de noviembre y poner a prueba la estabilidad institucional del país. ¿Cómo interpreta el respaldo público de Donald Trump al candidato del partido conservador, Nasry Asfura? Esto confirma un interés particular de Washington (Estados Unidos) en el proceso electoral hondureño, más aún tras la reciente escalada militar encabezada por la operación "Lanza del Sur", que involucra al Comando Sur en acciones de combate al narcotráfico y al delito transnacional. Estados Unidos busca tener aliados en Centroamérica para combatir el narcotráfico. Para los Estados Unidos, tener gobiernos aliados en America Central y el Caribe es un asunto de importancia geopolítica crítica, especialmente ante la posibilidad —cada vez más mencionada— de operaciones aéreas y terrestres en Venezuela y Colombia. En ese contexto, un gobierno cercano a Washington podría representar un activo valioso para sus objetivos regionales.