El analista internacional colombiano advirtió sobre la presión de Estados Unidos en las elecciones hondureñas, los riesgos de fraude y el impacto de la geopolítica regional en la gobernabilidad del país

EUA busca tener aliados en CA para combatir el narco: Juan Falkonerth, analista internacional

Juan Falkonerth, analista internacional y consultor político.

  • 28 de noviembre de 2025 a las 09:26 /
  • Karol Pavón
Tegucigalpa, Honduras.

El respaldo de Estados Unidos al candidato conservador Nasry Asfura evidencia, según el analista internacional colombiano Juan Falkonerth, el interés estratégico de Washington en la región centroamericana.

A dos días de las elecciones generales en Honduras, el analista concedió una entrevista a LA PRENSA Premium para advertir que el apoyo de Trump refleja afinidades ideológicas y la intención de Estados Unidos de contar con gobiernos aliados como Honduras, considerado un punto clave en la lucha contra el narcotráfico y el delito transnacional.

Falkonerth también señaló que la presión internacional, la lucha contra el narcotráfico y los recientes reacomodos diplomáticos de Honduras, incluyendo su acercamiento a China y distanciamiento de Taiwán, colocan al país en un contexto geopolítico delicado.

Asimismo, destacó que la composición del próximo Congreso será decisiva para la gobernabilidad y llamó a los hondureños a votar con información y criterio, priorizando la experiencia y capacidad de gestión sobre el impulso ideológico. A continuación la entrevista

¿Cuáles son las expectativas internacionales previo al proceso electoral en Honduras?

Honduras se ha convertido en un referente simbólico del “progresismo” regional justo cuando ese proyecto político atraviesa una fase de desgaste marcada por cuestionamientos a su gobernanza, por escándalos de corrupción y por una relación ambigua —o complaciente— con regímenes autoritarios del continente. Esto tensiona las expectativas sobre el rumbo que tomará el país: si continuará con la línea oficialista, o si dará un giro hacia una propuesta más cercana al libre mercado y al enfoque neoliberal.

¿Cómo evalúa la actual fase preelectoral en Honduras de cara a las elecciones generales de este domingo 30 de noviembre? ¿Cuáles son los principales riesgos?

Los riesgos que enfrenta Honduras en este momento se concentran en los escándalos y denuncias de presunto fraude electoral que han salido a la luz. Estas acusaciones ya despertaron preocupación en la comunidad internacional, distintas voces provenientes de la Unión Europea, la OEA y países observadores advierten que la persistencia de estas denuncias podría comprometer la credibilidad de los resultados del 30 de noviembre y poner a prueba la estabilidad institucional del país.

¿Cómo interpreta el respaldo público de Donald Trump al candidato del partido conservador, Nasry Asfura?

Esto confirma un interés particular de Washington (Estados Unidos) en el proceso electoral hondureño, más aún tras la reciente escalada militar encabezada por la operación “Lanza del Sur”, que involucra al Comando Sur en acciones de combate al narcotráfico y al delito transnacional. Estados Unidos busca tener aliados en Centroamérica para combatir el narcotráfico.

Para los Estados Unidos, tener gobiernos aliados en America Central y el Caribe es un asunto de importancia geopolítica crítica, especialmente ante la posibilidad —cada vez más mencionada— de operaciones aéreas y terrestres en Venezuela y Colombia. En ese contexto, un gobierno cercano a Washington podría representar un activo valioso para sus objetivos regionales.

¿Qué riesgos o ventajas en EUA podría experimentar el país por el candidato que resulte electo?

En el plano internacional, el escenario también está en tensión. La administración Trump ha ejercido una presión intensa sobre América Latina y el Caribe mediante medidas arancelarias, restricciones de inversión y sanciones dirigidas a gobiernos no alineados con los intereses de Washington. Si Honduras opta por la continuidad del oficialismo, es probable que persistan medidas restrictivas e, incluso, que se profundicen tensiones bilaterales, especialmente debido al discurso antiestadounidense y polarizante que ha caracterizado a ese proyecto político en la región. En contraste, existen campañas que cuentan con afinidad dentro de la Casa Blanca y que podrían traducirse en una mejora sustancial de las relaciones bilaterales en caso de llegar al poder.

Honduras ha tenido un reacomodo diplomático con China y se ha distanciado de Taiwán. ¿Cómo influye esa tensión geopolítica en la agenda electoral hondureña y en los intereses de Washington?

En el ámbito diplomático, las decisiones recientes de Honduras han generado desconcierto. El distanciamiento de Taiwán —en un momento en el que China ejerce presión militar sobre la isla— y el acercamiento al gigante asiático se interpretan como un desafío a Estados Unidos, uno de sus principales socios comerciales. Washington ya ha demostrado, como en el caso de Panamá y el Canal, que está dispuesto a actuar para frenar el avance chino en la región. Por eso, la apuesta hondureña resulta difícil de sostener en un contexto donde otros países que sí mantienen un diálogo fluido con Estados Unidos obtienen ventajas estratégicas que Honduras podría estar perdiendo.

¿Cuál de los candidatos llega con mayor posibilidad de construir gobernabilidad real?

El país llega a la elección con tres proyectos políticos competitivos y con márgenes muy estrechos, según sugieren las encuestas —aunque estas, por su historial reciente, ya no gozan de plena confianza. En cualquier caso, la composición del próximo Congreso será un elemento decisivo. El panorama apunta a un legislativo fragmentado, escenario que podría traducirse en bloqueos institucionales para el próximo gobierno. Esto dificultaría la aprobación de iniciativas urgentes como la gestión del gasto público, el manejo de la deuda interna y externa y las reformas necesarias para fortalecer la gobernanza.

¿Qué recomendaciones daría a los hondureños para que el proceso electoral sea lo más transparente y pacífico posible?

El llamado al votante hondureño es a ejercer su derecho con información y criterio. Evaluar propuestas, trayectorias y capacidades es fundamental en un contexto donde la institucionalidad y los valores democráticos enfrentan riesgos. El país necesita un proyecto político capaz de defender la libertad, fortalecer la democracia y gestionar con responsabilidad los desafíos económicos y geopolíticos. Las decisiones electorales tomadas por impulso ideológico, y no por consideraciones técnicas, han causado enormes retrocesos en América Latina y el Caribe. Privilegiar la experiencia, la solvencia y la capacidad de gobierno es, hoy más que nunca, una necesidad.

