"EUA busca tener aliados en CA para combatir el narco": Juan Falkonerth, analista internacional

<b>¿Qué riesgos o ventajas en EUA podría experimentar el país por el candidato que resulte electo?</b>En el plano internacional, el escenario también está en tensión. La administración Trump ha ejercido una presión intensa sobre América Latina y el Caribe mediante medidas arancelarias, restricciones de inversión y sanciones dirigidas a gobiernos no alineados con los intereses de Washington. Si Honduras opta por la continuidad del oficialismo, es probable que persistan medidas restrictivas e, incluso, que se profundicen tensiones bilaterales, especialmente debido al discurso antiestadounidense y polarizante que ha caracterizado a ese proyecto político en la región. En contraste, existen campañas que cuentan con afinidad dentro de la Casa Blanca y que podrían traducirse en una mejora sustancial de las relaciones bilaterales en caso de llegar al poder.<b>Honduras ha tenido un reacomodo diplomático con China y se ha distanciado de Taiwán. ¿Cómo influye esa tensión geopolítica en la agenda electoral hondureña y en los intereses de Washington?</b>En el ámbito diplomático, las decisiones recientes de Honduras han generado desconcierto. El distanciamiento de Taiwán —en un momento en el que China ejerce presión militar sobre la isla— y el acercamiento al gigante asiático se interpretan como un desafío a Estados Unidos, uno de sus principales socios comerciales. Washington ya ha demostrado, como en el caso de Panamá y el Canal, que está dispuesto a actuar para frenar el avance chino en la región. Por eso, la apuesta hondureña resulta difícil de sostener en un contexto donde otros países que sí mantienen un diálogo fluido con Estados Unidos obtienen ventajas estratégicas que Honduras podría estar perdiendo.<b>¿Cuál de los candidatos llega con mayor posibilidad de construir gobernabilidad real?</b>El país llega a la elección con tres proyectos políticos competitivos y con márgenes muy estrechos, según sugieren las encuestas —aunque estas, por su historial reciente, ya no gozan de plena confianza. En cualquier caso, la composición del próximo Congreso será un elemento decisivo. El panorama apunta a un legislativo fragmentado, escenario que podría traducirse en bloqueos institucionales para el próximo gobierno. Esto dificultaría la aprobación de iniciativas urgentes como la gestión del gasto público, el manejo de la deuda interna y externa y las reformas necesarias para fortalecer la gobernanza.<b>¿Qué recomendaciones daría a los hondureños para que el proceso electoral sea lo más transparente y pacífico posible?</b>El llamado al votante hondureño es a ejercer su derecho con información y criterio. Evaluar propuestas, trayectorias y capacidades es fundamental en un contexto donde la institucionalidad y los valores democráticos enfrentan riesgos. El país necesita un proyecto político capaz de defender la libertad, fortalecer la democracia y gestionar con responsabilidad los desafíos económicos y geopolíticos. Las decisiones electorales tomadas por impulso ideológico, y no por consideraciones técnicas, han causado enormes retrocesos en América Latina y el Caribe. Privilegiar la experiencia, la solvencia y la capacidad de gobierno es, hoy más que nunca, una necesidad.