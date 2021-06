“Los lempiras seguirán circulando, Próspera se ha limitado a autorizar pagos en bitcoin”

SAN PEDRO SULA

En un comunicado enviado ayer a Diario LA PRENSA, Honduras Próspera Inc dijo que “Próspera ZEDE es orgullosamente una parte de Honduras y no un país separado, y eso no cambiará”.

“Está sometida a la autoridad nacional, tal y como se menciona en la Constitución de Honduras y en la Ley Orgánica de las Zede. Está sujeta al control constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Honduras y bajo su jurisdicción como lo establece la Constitución hondureña y la Ley Orgánica de las Zede (...) Próspera ZEDE no ha declarado ninguna criptomoneda como moneda de curso legal. Hacer tal cambio de política requeriría la promulgación de una norma aprobada en conjunto por el Banco Central de Honduras y la agencia nacional de supervisión CAMP (...)”, dijo.

En el comunicado consignó que “los lempiras seguirán circulando dentro de la zede como moneda legal en Honduras. No obstante, Próspera Zede se ha limitado a autorizar la aceptación del pago de contratos internos, tasas e impuestos en bitcoin, ethereum, USDC, USDT, y DAO por parte de quienes superen la revisión KYC-AML, además de lempiras y dólares estadonidenses aumentando la competitividad de Honduras en relación con otros países de la región y mejorando la inclusión financiera”.

Honduras Próspera Inc reaccionó ayer con ese comunicado luego de que Diario LA PRENSA publicara que “Zede de Roatán ya aprobó la criptonomeda” sin la autorización del Banco Central de Honduras (BCH).

La Ley de Zede, en el artículo 30, establece que “no se aplicarán políticas de control de cambio dentro” de las zede, como ocurren en el resto del país, y “están autorizadas a establecer controles que limiten el uso de medios de pago físicos (...) y a tener una política monetaria interna”.

El 10 de mayo publicó la “Resolución por las que se aprueban las criptomonedas aptas para los pagos” aprobada el 29 de abril por las autoridades corporativas.

“Sección 1. Aceptación de criptomonedas calificadas. Cuando una norma, actuación administrativa o instrumento contractual de Própsera Zede exija el pago de un impuesto, tasa, precio de crédito fiscal u obligación en forma de dólares americanos o lempiras hondureños, dicho pago podrá ser aceptado total o parcialmente por Próspera Zede y cualquiera de sus instrumentalidades y delegados, incluyendo el Proveedor de Servicios Generales de Próspera, Próspera Trust, Próspera Compañía de Seguros, Fundación Próspera, S.A., y el Proveedor de Servicios de Arbitraje por defecto, en unidades de valor equivalente o superior en el momento de la oferta de (a) bitcoin, ethereum, Dai, USDC o USDT; o (b) aquella criptodivisa que haya sido emitida conforme a la Normativa de Próspera como moneda de curso legal por o en nombre de Próspera Zede”, dice la resolución aprobada.