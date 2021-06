Representante de ONU se reúne con isleños y Próspera

SAN PEDRO SULA

Autoridades locales, empresarios, ambientalistas y otros líderes comunitarios de Islas de la Bahía esperan que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) llame al Estado de Honduras a derogar la Ley Orgánica de Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (Zede) y frene el desarrollo de Próspera.

Los habitantes de este departamento, quienes han constituido la Mesa para la Defensa del Territorio de Islas de la Bahía, se sintieron ayer respaldados luego de tener reuniones con Alice H. Shackelford, coordinadora residente de la ONU en Honduras.

Shackelford, además de reunirse con líderes comunales y autoridades locales, en la tarde conversó con ejecutivos de NeWay Capital LLC/Honduras Prospera LLC, que pretenden desarrollar la zede de Próspera en sociedad con ideológos libertarios de Estados Unidos e Inglaterra que pretenden crear ciudades-estado con gobiernos corporativos.

En declaraciones a medios locales, Shackelford reiteró que la ONU llama “respetuosamente al Estado de Honduras a revisar la compatibilidad de las zede con el marco constitucional” y también a “respetar los derechos humanos, el derecho a la consulta libre, previamente informada, de los pueblos indígenas y afrodescendientes”.

Después de la reunión con la Mesa de Defensa del Territorio de Islas de la Bahía y el alcalde de Roatán, Jerry Dave Hynds, Alice H. Shackelford visitó Consolation Bight Community junto a ellos y ellas. Posteriormente escuchó a los ejecutivos de Próspera.

En una entrevista telefónica con Diario LA PRENSA, Ron McNab, diputado por Islas de la Bahía, dijo que él y “el pueblo de Roatán están contra Próspera desde el momento” que se dieron cuenta de “que se iba a instalar aquí”, y la expectativa con la ONU es que respalde “el respeto a los derechos humanos de los habitantes de Roatán, derechos de propiedades y el tratado que existe entre Gran Bretaña y Honduras”.

El Tratado Lennox Wyke-Cruz, mediante el cual Reino Unido le devolvió Islas de la Bahía y La Mosquitia a Honduras en 1859, le impide al Estado hondureño ceder esos territorios a otras potencias o fuerzas extranjeras.

“La señora Shackelford puede hablar con el embajador de Reino Unido en Guatemala para que respeten el Tratado Lennox Wyke-Cruz. Ella tiene conexiones diplomáticas más altas. Él le puede dar una opinión legal sobre esta ley de Zede que viola la soberanía de Honduras y ese tratado. Ella ha escuchado las inquietudes de las autoridades locales en términos de los impuestos que dejarán de pagar las empresas que estén en esa zede”, señaló.

McNab dijo que “la gente de Próspera no ha hecho ninguna inversión en la isla, sino que andan en una campaña ambiciosa de incorporar todas las propiedades que ya están operando en este municipio (…). Ellos, además de sus 58 acres, han incorporado propiedades de La Ceiba”.

Para el diputado isleño, “esta es una zede de maletín que no ha generado inversiones, sino que dudas y desconfianza en los isleños. Ellos no muestran un compromiso con el desarrollo del municipio y el departamento”. Syntia Solomon, presidenta de la Cámara Nacional de Turismo de Roatán, le dijo ayer a Diario LA PRENSA que es un clamor generalizado “la eliminación de la ley de las Zede” dado al riesgo que corre la soberanía territorial.

Por otro lado, los habitantes de Roatán, mantienen una campaña en www.change.org para recoger 150,000 firmas con el fin de que el Congreso Nacional derogue esta ley. Hasta anoche habían alcanzado el apoyo de más de 117,000 personas.

La representante de la ONU se reunió anoche con ejecutivos y abogados de Próspera.

Soberanía

Irma Brady, directora de la Asociación para la Conservación de Islas de la Bahía (BICA, Bay Islands Conservation Association) y de la Mesa para la Defensa del Territorio de Islas de la Bahía, después de participar en la reunión con la representante de la ONU, le relató a Diario LA PRENSA que “el pueblo de Roatán espera el apoyo internacional para eliminar esta ley”.

“Si todos los ciudadanos de nuestros países tomaran el tiempo para leer la ley, se darían cuenta de que las zede son un problema grave para la soberanía del país. No es necesario ser abogado para saberlo, en la ley está claro”, expresó.

Brady lamentó que “estos que dicen ser inversionistas y que traerán buenas prácticas al país inscribieron más de 50 propiedades en el Instituto de la Propiedad evadiendo el pago de impuestos a la Municipalidad de Roatán”.

La alcaldía de Roatán le exige a NeWay Capital LLC/Honduras Prospera LLC el pago de más de L4 millones más las explicaciones sobre el proceso ilegal del registro de los inmuebles.

A los isleños les inquieta mucho, según Brady, que el nombre de Barbara Kolm, miembro del partido ultraconservador de Austria, quien dos años atrás estuvo implicada en escándalos de corrupción, sea parte del Comité para la Adopción de Mejores Prácticas de Próspera.

“Próspera no es otro municipio de Honduras, no es otra ciudad de Honduras. Es otro país dentro de Honduras porque los poderes que tienen no lo tiene ningún municipio de Honduras.

Reacciona Próspera

Anoche, relaciones públicas de Próspera informó que los ejecutivos de esa zede le indicaron a la representante de la ONU que la “compañía está totalmente alineada con apoyar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, incluido un sistema de justicia equitativo, educación de alta calidad y la creación de comunidades sostenibles”.

“La principal motivación de nuestra empresa al construir el primer proyecto en Honduras fue desarrollar una comunidad sostenible e inclusiva que atraiga y atienda a todos los grupos socioeconómicos, promueva el uso de materias primas nacionales, brinde capacitación laboral y oportunidades para los hondureños, y enriquecer y diversificar la economía local (…) ”, dijo Natalee Forbes, gerente de participación comunitaria de Próspera, por medio de un comunicado.