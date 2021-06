Zede de Roatán ya aprobó la criptomoneda

SAN PEDRO SULA

Funcionarios del Gobierno y ejecutivos de Próspera aseguran que esta “zona económica” simplemente atraerá inversión, creará empleos para los hondureños y jamás pondrá en riesgo la soberanía; pero los cerebros de este proyecto son impulsores de las ciudades-estado y los gobiernos corporativos.

Próspera, según la promoción del Gobierno, es una zona de empleo y desarrollo económico (Zede), mas para los ideólogos y estrategas globales es una ciudad-estado que integrará una “red neuronal económica” mundial que no tendrá espacio para hondureños pobres con bajo nivel académico, como los que emigran todos los días a Estados Unidos.

Como asesor de Honduras Próspera LLC, una compañía registrada en Delaware, EUA, está Shanker Singham, conocido como el “cerebro económico del Brexit” (salida de Reino Unido de la Unión Europea).

Según analistas, la zede afincada en Roatán se convertirá en una ciudad corporativa o un nodo de la red neural económica adonde grandes empresas podrán conectarse y realizar transacciones con nuevas tecnologías (como las criptomonedas) sin la injerencia de los Gobiernos.

Aquí los ideólogos de esta zede tienen previsto tener autoridades privadas que, mediante empresas, ofrecerán servicios vitales, como educación, seguridad, salud, alimentación y vivienda a los residentes que, en el caso de Próspera, aunque sean hondureños, tendrán que solicitar una aprobación (como extranjeros en su propio país) y firmar un contrato vigente por un período determinado.

“Con el tiempo, los residentes de estas áreas tendrán más en común entre ellos (con los de Próspera) que con los países en los que están ubicados (Honduras), cada uno disparando individualmente como las sinapsis de un cerebro global, conectados entre sí por autopistas comerciales.

Estos representan el futuro del planeta y el crecimiento económico que tanto necesita (…)”, plantea Singham en su charla Presentando GEN: Red neuronal económica global, ofrecida por medio de Northbank Speakers.

Ideología libertaria

Singham, asesor del Gobierno inglés, es de la misma línea ideológica libertaria de Titus Gebel, quien propone la eliminación de impuestos y las supresión de los partidos políticos para constituir gobiernos corporativos para que sean los “proveedores de servicios gubernamentales”.

Gebel, autor del libro Free Private Cities: Making Governments Compete For You, es el presidente de Tipolis, compañía que ofrece consultoría y en cuyo equipo de expertos están Rodrigo Quercia, Patrik Schumacher y Oliver Porter, asesores de Próspera.

Porter es uno de los fundadores de Sandy Springs, Georgia, una ciudad que ofrece todos los servicios públicos mediante empresas privadas.

Es autor del libro Creating the New City of Sandy Springs: The 21st Century Paradigm: Private Industry y es asesor de las nuevas ciudades de Johns Creek, Milton, Chattahoochee Hill Country, Dunwoody y Dunwoody en Georgia.

“Mi participación actual, participación de alto nivel, está en la creación de lo que casi equivale a un nuevo país en América Latina”, dijo Porter en una entrevista en junio de 2019 con Reporter Newspapers de Atlanta al referirse a su papel en Próspera.

“Sería un Gobierno dentro de un Gobierno. Tendríamos nuestros propios impuestos, nuestras propias leyes ... Eventualmente tendremos nuestro propio dinero, un dinero tipo blockchain, supongo… Y será de gestión privada”.

En abril de este año, efectivamente como lo había anunciado, Porter, quien es autoridad corporativa, firmó la “resolución que aprueba las criptomonedas calificadas para el pago” en Próspera sin la autorización (pues no la necesita) del Banco Central de Honduras (BCH).

Los residentes de esta ciudad laboratorio podrán usar Bitcoin, Ethereum, Dai, USDC o USDT o “aquella criptodivisa que haya sido emitida conforme a la normativa de Próspera Zede como moneda de curso legal (...)”.

Sin pasar por el Congreso Nacional (porque no lo necesitan), además de él, promulgaron y publicaron la ley (en un sitio desconocido por los hondureños: pzgps.hn), Tristan M. Monterroso (pastor en Roatán), Erick A. Brimen, CEO de NeWay Capital, LLC; Gabriel Delgado Ayau, Jeanette Doran, Duane McNab (Roatán), Deborah Mills.

En este grupo, una figura clave es Delgado Ayau, miembro de Central America Leadership Initiative (CALI) y del Aspen Institute.

Es Fiduciario de la Universidad Francisco Marroquín. Esta universidad guatemalteca el año pasado publicó un estudio sobre los efectos positivos de Próspera; hace referencia a un informe de Ernst & Young’s, firma en la cual trabajó como consultor Erick Brimen.

Bajo las circunstancias actuales, es decir, de no ser derogada o modificada la Ley Orgánica de las Zede, los cerebros de Próspera, con una generación de jóvenes a su favor (los que nacerán y crecerán en este nodo) pedirán, según análisis de expertos, la separación del territorio con una campaña inducida como la del Brexit para convertir la ciudad-estado en un nuevo país en América Latina.

ONU se pronuncia

En este contexto, el Sistema de Naciones Unidas activa las alarma: insta “al Estado de Honduras a revisar la compatibilidad del marco constitucional y legal de las zede con sus obligaciones internacionales de respetar y garantizar el ejercicio de los derechos humanos, incluyendo el derecho a la consulta libre, previa e informada de los pueblos indígenas y afrodescendientes y el derecho al desarrollo equitativo y sostenible”.

Para Aníbal Cálix, asesor de Crawfish Rock, comunidad que sería desplazada por Próspera, “atrás de las promesas de empleo e inversión extranjera se esconde la realidad: es un grupo de personas que tienen un pensamiento libertario que creen que el Estado no debe tener injerencia en las relaciones de las personas, y el objetivo es separarse de las estructuras estatales de Honduras.

“En el futuro cercano, esta zede tendrá autonomía total, y en un determinado momento no será parte de este territorio, incluido una parte del mar. Tampoco sus ciudadanos. Estratégicamente es peligroso para Honduras. Este es un gran proyecto para los inversionistas extranjeros que utilizarán nuestras carreteras, aeropuertos y una parte del territorio sin que les cueste nada. Para nosotros los hondureños es la peor desgracia que nos ha causado un Gobierno”, dijo.

Rosa Danelia Hendrix, presidenta de los patronatos de Islas de la Bahía, está clara que “la filosofía de los libertarios tiene una marcada aversión hacia los Estados, sus leyes y reglamentos”.

“Pero irónicamente, el Gobierno hondureño les ha dado varias ciudades-estado. Así que no nos sorprendería que quieran aplicar la misma receta que aplicaron en Gran Bretaña para separarla de la Unión Europea”, puntualizó Hendrix.