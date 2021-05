En orden y con rapidez vacunan a adultos mayores en Honduras

“Ya voy con mi vacunita”.“Gracias a El Señor me siento tranquila, más segura con la primera dosis de esta vacuna”, dijo doña Berta Lidia Dueñas (de 75 años), quien es parte de los más de 15,600 adultos mayores de 75 años que serán inmunizados contra el covid-19 en San Pedro Sula. “Me siento bien gracias a El Señor, uno tiene que tener fe en Dios. No tuve ninguna reacción, voy tranquila y eso sí me alegra” agregó.Doña Berta Lidia contó que llegó temprano a vacunarse, fue acompañada por su hija.“A las cinco de la mañana vine hoy (ayer), la fila era corta, pero adentro me tocó esperar un poco porque había más gente, gracias a Dios todo salió bien. Están tratando bien a la gente, no llevo ninguna queja, todo en orden, voy agradecida porque ya voy con mi vacunita. Me falta una dosis, me dieron la hoja en la que me pusieron qué día me pondrán la otra”, manifestó la señora.