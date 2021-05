Coronavirus en Honduras: Francisco Morazán con el 34% de casos activos

San Pedro Sula, Honduras.

Pese a que Cortés tiene más habitantes (1,751,997), Francisco Morazán (1,650,245) ha registrado la mayor cantidad de casos acumulados (63,459) de covid-19 a lo largo de un año de pandemia. A la vez es el departamento con más enfermos activos (46,997) y donde resulta más probable contagiarse.

En cada grupo de 100,000 personas en Francisco Morazán (con el 34% de todos los casos activos) hay 2,850 que portan y transmiten el coronavirus, mientras en Cortés, en cada grupo de 100,000 personas hay 2,158, es decir, unas 692 menos que contagian, de acuerdo con datos del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager).

Pacientes y médicos consultados por Diario LA PRENSA son del criterio que la mayor incidencia de covid-19 en Francisco Morazán obedece a un sinnúmero de factores, entre ellos, un mayor número de hospitales a los cuales los pacientes pueden acudir en caso de presentar síntomas, la llegada de la primera persona infectada en marzo del año anterior y la existencia en Tegucigalpa del Laboratorio Nacional de Virología (LNV), que durante 2020 realizó la mayor cantidad de pruebas de detección del virus.

“Yo estuve enferma en enero después de haber hecho unas compras en un supermercado. Siempre he usado la mascarilla y el desinfectante, pero creo que me descuidé. En cualquier momento uno se puede contagiar y eso es lo que le está pasando a muchas personas, no importa el departamento que sea”, dijo Elsa Munguía (de 36 años) una paciente recuperada.

Pero el médico Omar Jananía, gerente del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) en San Pedro Sula, cree que, entre otros aspectos, en Francisco Morazán la mayoría de la población “no ha querido entender la importancia de las medidas de bioseguridad”.

Ha habido un incremento de casos en las últimas semanas, por ejemplo, “porque en Semana Santa, la gente del centro y sur salió más que la del norte del país y por otro lado, si analizamos, nos daremos cuenta que cerraron triajes en ese departamento y no en Cortés”.

“En Villanueva siguen funcionando, aunque con dificultades. Nosotros apoyamos con pruebas rápidas. Igualmente en San Pedro Sula. Yo apoyo a la Secretaría de Salud, al ministro Roberto Consenza. Acá no se ha cerrado mayor cosa. Aquí también tiene mayor incidencia el IHSS que allá. Tengo tres en Villanueva, tres en Choloma, tres en San Pedro Sula, en El Progreso. Hacemos tamizajes en empresas y eso no lo hacen en Tegucigalpa”, dijo.

Jananía tiene cierto grado de escepticismo sobre la hipótesis de que los casos de coronavirus se han disparado en el centro del país por la llegada de una nueva cepa al país.

“Es una opinión muy particular, como país no podemos decir si hay una nueva cepa porque no tenemos un laboratorio de virología para poder leer eso”, dijo. En los últimos dos meses, el laboratorio de virología detectó en pruebas procedentes de municipios de Francisco Morazán tres de las nuevas variantes de covid-19 (sudafricana, inglesa y brasileña) que, según la comunidad científica internacional, se propagan a mayor velocidad y son más letales de acuerdo con lo que está ocurriendo en otros países afectados, como los sudamericanos.

Luego de realizar esa detección, el LNV envió el lote de muestras al Instituto Oswaldo Cruz de Río de Janeiro, Brasil, para que realice la secuenciación genómica y ofrezca una conclusión; sin embargo, hasta este día no ha enviado los resultados, informó Mitzi Castro, jefa de esa institución de la Secretaría de Salud.

Claves sobre el covid-19 1. Vacunación en Honduras En Honduras están vacunadas 61,388 personas, equivalente al 0.61% de la población meta. De esta cantidad, más de 58,423 tienen una dosis y 2,762 dos dosis. En Cortés, la Secretaría de Salud espera realizar una campaña de vacunación con celeridad para aumentar el número. 2. Letalidad global Desde que comenzó la pandemia en el mundo, 158,956,182 se han contagiado; 3,306,313 han muerto.

La tasa de letalidad mundial es de 2.1%, inferior a la de Honduras, 2.56, según el sistema de información de las Américas de la OPS. 3. A la zaga en pruebas Honduras ha aplicado 651,677 pruebas de detección de covid-19 durante toda la pandemia.

Los vecinos del Triángulo del Norte, mucho más: El Salvador, 936,793, y Guatemala, 1,307,831. Costa Rica también ha efectuado más de un millón.

Científicamente, las variantes del coronavirus que estarían en Honduras son la denominadas B.1.1.7 (detectada por primera vez en Reino Unido), P.1 (detectada por primera vez en Brasil) y la B.1.351 (detectada por primera vez en Sudáfrica), encontradas en muestras tomadas en Francisco Morazán, Comayagua, Olancho, El Paraíso y La Paz.

Después de Francisco Morazán y Cortés, Yoro (8,330), Atlántida (7,886), Colón (5,275), Comayagua (4,895), Olancho (4,245) y El Paraíso (4,037) alojan la mayor cantidad de personas actualmente contagiadas.

El viceministro de Salud, Roberto Cosenza, responsable de contener la pandemia en la zona norte de Honduras, está seguro que la estrategia de contención contra el coronavirus que él lidera ha surtido un efecto positivo a pesar de que Cortés se convirtió en una zona mucho más vulnerable después de los huracanes de noviembre.

“Las medidas de contención que en Cortés se han estado haciendo de forma continua, sobre todo el trabajo que se ha hecho en educación, en informar a las personas cómo ha estado la situación, y el habernos enfocado en los municipios que tenían el mayor número de casos.

Hay que recordar que después de las tormentas tropicales Eta y Iota, Cortés quedó más vulnerable que Francisco Morazán. Tuvimos albergues y otras situaciones”, dijo.

Cosenza cree que los profesionales de la Medicina en Cortés que trabajan en esta estrategia desarrollaron una mayor experiencia que los del centro del país, lo cual es patente “hasta para tratar al paciente”.

“Nosotros trabajamos junto con las alcaldías. Ningún triaje en Cortés cerró. Siempre se hicieron las contenciones en el primer nivel de contención. Ha predominado la medicina preventiva en Cortés para evitar el colapso. Los hospitales del departamento no llegan ni al 25% de la cantidad de enfermos que están en los hospitales de Francisco Morazán”, dijo.

Otra de las variables que ha incidido, según el viceministro, es el desarrollo de anticuerpos que alcanzaron muchas personas que se contagiaron cuando Cortés era el año pasado el epicentro de la pandemia.

Según el Sistema de Información para la Región de las Américas de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Honduras alcanzó el fin de semana 218,330 casos acumulados de covid-19, con 5,585 muertes acumuladas, con una razón de letalidad de 2.56%.

Solo entre sábado y domingo, de acuerdo con esa entidad, murieron 83 personas por covid en diferentes departamentos del país.