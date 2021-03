Dos casos judicializados y nadie preso por compras irregulares en pandemia

TEGUCIGALPA.

La pandemia del covid-19 no solo trajo dolor y luto a la población, también aumentó la falta de transparencia en el manejo de fondos de algunas instituciones que debieron dar respuesta ante el agobio e incertidumbre que el mortal virus causaba.

La compra de suministros y equipos para contener la enfermedad, que deja hasta ahora casi 175,000 personas contagiadas y más de 4,300 fallecidas en el país, fue un fiasco en casi todos los casos.

A un año de la llegada del primer caso de covid-19 al país, fiscales del Ministerio Público (MP) continúan investigando compras irregulares que se dieron en instituciones como Inversiones Estratégicas de Honduras (Invest-H), Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), Secretaría de Salud y algunas alcaldías.

Actualmente hay 27 líneas de investigación abiertas ligadas a la adquisición de materiales y manejo de los fondos durante la emergencia.

Entre los casos que más resaltan está el de los siete hospitales móviles comprados por Marco Bográn, extitular de Invest-H, a un monto de 1,200 millones de lempiras, así como de mascarillas y ventiladores mecánicos.

A la fecha, el MP solo presentó dos requerimientos fiscales en contra de Bográn y Alex Alberto Moraes, exadministrador de Invest-H, por el delito de malversación de caudales públicos en concepto de viáticos a favor de empleados de Invest-H y por el delito de violación de los deberes de los funcionarios para el extitular de Invest-H por otorgar contrato de supervisión a su tío Napoleón Bográn, explicó el portavoz del MP, Yuri Mora.

En ambos casos, el juez dictó medidas sustitutivas a la prisión, por lo que podrán defenderse en libertad.

El portavoz detalló que en cada investigación ya hay avances, por ello no descarta que este año comiencen a presentar más requerimientos contra los implicados. También se ha pedido asistencia jurídica internacional a Turquía, Estados Unidos, Guatemala, Panamá.

Entre las últimas acciones que el MP ejecutó está la inspección de los hospitales móviles de San Pedro Sula y Tegucigalpa, en la que se determinó que los módulos no funcionan en su totalidad; además, se inspeccionaron los 129 ventiladores comprados por Copeco para los diferentes hospitales. Odir Fernández, jefe de la unidad de investigación del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), lamentó que no haya una acción concreta de parte del MP.

“Desearíamos acciones más contundentes que vayan encaminadas a presentar requerimientos fiscales”, apuntó.

Durante la pandemia, el CNA ha presentado unos 14 informes sobre compras irregulares por parte del Estado.

Los procesados:

Listado de las principales líneas de investigación que el Ministerio Público tiene abiertas por las compras y manejo de fondos en la pandemia

1. Contra Marco Bográn, por los delitos de fraude, abuso de autoridad y malversación de caudales; por la compra irregular de hospitales móviles.

2. Funcionario de Copeco, por violación de los deberes de los funcionarios y fraude; la remodelación del hospital del Tórax, se desconoce si se hizo o no.

3. Contra empleados de Invest-H, por malversación de caudales; por autorizar gastos altos en hotel de lujo en tiempos de pandemia. (Judicializado)

4. Contra Secretaría de Salud, por abuso de autoridad y violación de los deberes; sobrevaloración de compra.

5. Funcionarios de Copeco, por abuso de autoridad y fraude; por la compra sobrevalorada del tratamiento Maiz.

6. Funcionarios de Copeco, por violación de los deberes y fraude, por la compra de materiales sobrevalorados entre otras camas a Panavisión.

7. Marco Antonio Bográn, por fraude, abuso de autoridad y violación de los deberes, por otorgar dos contratos de carretera a la empresa Cinsa, propiedad de su pariente.

8. Marco Bográn, por abuso de autoridad y violación de los deberes; por otorgar contratos millonarios a favor del tío. (Judicializado)

9. Marco Bográn, por abuso de autoridad y violación de los deberes, por pruebas dañadas.

10. Contra Finanzas, Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo por legalizar y otorgar recursos a Invest-H, fondo del Millenium.

11. Funcionarios de Copeco, por fraude, abuso de autoridad y violación de los deberes.

12. Contra Waleska Zelaya y Juan José Lagos por fraude, abuso de autoridad y violación de los deberes; por contratar con el Estado para comprar mascarillas mediante un contrato que aparentemente no cumplió.

13. Contra Pyubany Williams y Miguel Flores por fraude, abuso de autoridad y violación de los deberes; contratar con el Estado compra de gel.

14. Marco Bográn por abuso de autoridad y malversación de caudales, por compra millonaria a empresa China.

15. Funcionario de Copeco, por fraude, abuso de autoridades y malversación de caudales; compra de 129 ventiladores en mal estado.

16. Funcionarios de Copeco por fraude y violación de los deberes por compra de percoladoras y televisores.

17. Marco Bográn por abuso de autoridad y compra del tratamiento Maiz sobrevalorado.

18. Autoridades de Invest-H por fraude y violación de los deberes, por la compra de kit de pruebas PCR abandonados en Corea.

19. Contra Hospital Militar, por abuso de autoridad y violación de los deberes.

20. Autoridades de Copeco, por violación de los deberes, por la compra irregular de gel.

21. Funcionarios de Copeco, por violación de los deberes, por la compra de ventiladores mecánicos.

22. Contra autoridades de Copeco, por fraude y violación de los deberes; compra de alimentos sobrevalorada.

23. Autoridades de Invest-H por fraude, malversación y violación a los deberes; por compra irregular de máquina de Rayos X y equipo de ultrasonido que se va entregar hasta 2021.

24. Funcionarios de Copeco, por fraude y violación a los deberes; por compra irregular de mascarillas sobrevaloradas a proveedor nacional.

25. Invest-H, por malversación de caudales, fraude y violación a los deberes; adquisición de 200 ventiladores mecánicos pulmonares a la empresa Grupo Técnico, no los entregaron.

26. Contra autoridades del Hospital San Felipe, por el delito de comercio ilegal de medicamentos; por hacer pruebas covid-19 con insumos vencidos

27. Contra municipalidad de Juticalpa, Olancho, por malversación de caudales, fraude y violación de los deberes.