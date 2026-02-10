  1. Inicio
Obra vital para Tegucigalpa solo avanza 36% y ahora es prioridad municipal

La represa San José es uno de los proyectos urgentes para aliviar escasez de agua en la capital hondureña. Es una obra que se viene trabajando desde febrero de 2021, sin embargo, al 2026 sólo avanzó un 36%.

