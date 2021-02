Tratar aguas residuales, otra deuda con San Pedro Sula

No tratar las aguas causa enfermedades San Pedro Sula no cuenta con planta de tratamiento de aguas residuales: los desechos líquidos crudos de toda la población se descargan en las quebradas y ríos. La problemática que causa esta situación genera enfermedades de origen hídrico, debido a los virus que se esparcen en el ambiente, como bacterias, protozoos y helmintos, que son transmitidos al tener contacto directo con estas aguas, o por los contaminantes químicos, que también pueden estar presentes en las aguas residuales domésticas e industriales. El uso del agua se ve afectado también, ya que hay muchas poblaciones que se sirven de estas aguas contaminadas para cubrir sus necesidades domésticas, lo que pone en riesgo su salud. Si bien es cierto que la recolección y disposición final de la basura ha tenido una mejoría sustancial en los últimos años, aún se queda corta la gestión integral de los residuos sólidos, pues falta crear una cultura en los ciudadanos de no tirar la basura en las calles, ya que se contaminan aún más nuestros ríos y se afectan los drenajes de aguas lluvias de la ciudad.