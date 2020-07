Marco Bográn dejó sin presupuesto mantenimiento de carreteras

3 claves para saber Millonario presupuesto. Invest-H dispone de un presupuesto global de más 5,505 millones para 2020, de los cuales 2,500 millones eran para mantenimiento vial y el resto para infraestructura y desarrollo rural. No se aprobaron compras. El consejo directivo de Invest-H no aprobó las compras de los hospitales móviles adquiridos por Invest-H a Elmed Medical System y Hospitales Móviles. CSPIV no avaló uso de fondos. La Comisión de Seguimiento a los Proyectos de Infraestructura Vial (CSPIV) tampoco avaló la utilización de los fondos del fideicomiso de infraestructura vial.