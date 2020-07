El MP y el CNA supervisarán desembarco de los hospitales

TEGUCIGALPA.

Ante la escasa y casi nula información que se posee sobre el contenido real de los contenedores del barco Ijsselborg que transporta dos de los siete hospitales móviles adquiridos por Inversiones Estratégicas de Honduras (Invest-H), agentes y fiscales del Ministerio Público, así como personal del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) supervisarán hoy el desembarco de los módulos hospitalarios, que han concitado la expectativa de la sociedad hondureña.

Un equipo de la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (Fetccop) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) se desplazarán hasta Puerto Cortés para estar presentes en la descarga y revisión de lo que traen los contenedores.

Una fuente del MP dijo a LA PRENSA que esto obedece a que durante las indagaciones realizadas en los últimos días Invest-H no quiso proporcionar al Ministerio Público el contenido de lo que viene en los contenedores.

Esta misma consulta se le hizo al exdirector de Invest-H Marco Bográn durante su comparecencia el pasado martes y tampoco ofreció información aduciendo que él ya no era responsable de esa institución. “Él dijo que como ya no estaba en Invest-H no podía contestar esa pregunta”, reveló .

Axel no responde

LA PRENSA contactó vía Whatsapp al empresario Axel López, responsable de la venta de los hospitales móviles a Invest-H, pero tampoco quiso revelar los detalles de lo que viene en los contenedores.

A la consulta del contenido que venía en el barco, López se limitó a responder de forma escueta: “Toda esa información la manejará Invest Honduras en reporte. Bendiciones”. A una segunda consulta sobre la llegada de los restantes hospitales móviles, el empresario guardó silencio y ya no respondió el mensaje.

Adolfo Facussé, empresario y cónsul honorario de Turquía en Honduras, dijo a LA PRENSA que lo que viene en el barco Ijsselborg no es lo que esperan los hondureños y la información que recibió desde Estambul es que el barco solo transporta 39 contenedores de 286 toneladas.

“La información que me han dado es que para un hospital de 91 camas, incluyendo la parte médica se necesitan 38 contenedores, o sea, que la probabilidad es que no vengan los dos hospitales, y si acaso solo viene uno”, dijo.

Otra cosa es que el peso indica que los contenedores solo transportan “la envoltura y el cascarón de los hospitales”, es decir, que no incluye ningún equipo médico. Facussé dijo que no cuenta con información que en Turquía se esté fabricando el resto de los hospitales; por consiguiente, es improbable que el resto de los cinco o seis módulos asistenciales lleguen al país.

Declaran más

La Fetccop y la Atic tomaron ayer la declaración testifical al administrador de Invest-H, Alex Alberto Moraes, y del encargado de sistemas, ingeniero Carlos Enrique Vallejo Mejía.

También se tomó la declaración a una tercera persona, una alta funcionaria de Invest-H que acudió en calidad de testigo de la millonaria compra.