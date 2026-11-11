Relaciones bilaterales Honduras-EE UU

El actual gobierno hondureño no ha sido capaz de corresponder al respaldo político clave brindado por el presidente Trump al entonces candidato del Partido Nacional, hoy titular del Poder Ejecutivo, Nasry Asfura, para triunfar en las elecciones del pasado noviembre. En vez de estrecharse los vínculos entre ambas naciones, se percibe un relativo distanciamiento que no corresponde a las realidades humanas, comerciales y geopolíticas, lo que requiere un esfuerzo sincero e imaginativo en el corto plazo para su fortalecimiento.

El incumplimiento de la promesa de campaña relativa a la ruptura de relaciones con China para restaurarlas con Taiwán no pasa inadvertido para el Departamento de Estado.

Si con la superpotencia asiática la relación comercial es altamente deficitaria para Honduras, al punto de que, para abril de este año, el déficit acumulado ya alcanzaba los 1,026 millones de dólares, con la república insular ha sido ventajosa para nosotros, amén de recibir asistencia agropecuaria que ha logrado ampliar y diversificar nuestras ventas en el exterior.

Diversas causales explican el distanciamiento actual entre Honduras y Estados Unidos, entre ellas, la ausencia de esfuerzos creativos y sostenidos por parte de nuestra Cancillería en la capacitación de su recurso humano, además del fortalecimiento institucional interno. La falta de coherencia en nuestros planteamientos internacionales ha restado credibilidad a nuestra proyección internacional, tendencias notorias durante la administración presidida por Xiomara Castro y que no han sido rectificadas por el presente régimen.

La imagen que la comunidad internacional tiene de nuestra patria es, desgraciada pero realísticamente, una en la que prevalecen la violencia interna, la inseguridad, la corrupción y la impunidad. Estos factores inciden directamente para que tanto los programas de cooperación oficial como las inversiones privadas no perciban como atractivo orientar flujos de ayuda y capitales hacia Honduras, y opten por dirigirlos hacia otras latitudes, donde sí se percibe un esfuerzo sostenido para construir sociedades en las que las poblaciones viven en ambientes de paz y honestidad, con autoridades que han forjado sistemas judiciales transparentes, otorgan a cada quien aquello que en Derecho le corresponde, rinden cuentas y actúan con eficiencia.

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En nuestro territorio campea el narcotráfico, orientado tanto hacia el principal mercado consumidor de narcóticos como hacia la creciente demanda interna. No es casual, entonces, que programas con los que Washington estimula el buen gobierno de sus socios, tales como la Cuenta del Milenio, no lleguen a nuestra patria debido a que nuestros gobiernos no cumplen con todos los requisitos exigidos, con lo que pierden ayudas monetarias importantes.

La imagen internacional que proyectamos no es la óptima, para expresarlo delicadamente. Y no se trata de contratar agencias publicitarias para maquillarla, cuando la dura realidad contradice objetivamente cualquier pretensión en tal sentido. A la brevedad, se requiere la implementación de políticas de Estado que demuestren con hechos que se hacen esfuerzos sinceros para rectificar rumbos y políticas erróneas, tanto a lo externo como a lo interno.