Oportuna y puntual excitativa

La emitida por el jurista Edmundo Orellana Mercado, primer fiscal general nombrado para tan elevado cargo durante la administración Callejas y exministro de Transparencia en el actual Gobierno, cargo al que renunció por estar en desacuerdo con las políticas de secretividad y falta de transparencia y rendimiento de cuentas de la administración presidida por la presidenta Xiomara Castro de Zelaya, lo que demuestra su entereza de carácter y su elevado concepto de lo que significa ser funcionario y servidor estatal.

Él apela a la ciudadanía a efecto de no “botar su voto” eligiendo a candidatos a diputados con una trayectoria reñida con la honestidad, pero marcada por actos corruptos.

Ciertamente, en todos los partidos políticos, grandes y pequeños, tradicionales y emergentes, se postulan legisladores caracterizados por su honestidad, capacidad y compromiso con el bien colectivo; no obstante, simultáneamente, otros y otras, especialmente entre aquellos que buscan ser reelectos, poseen credenciales reñidas con la ética y la honestidad, incluso con vínculos con el crimen organizado y el narcotráfico, que han financiado sus candidaturas.

En un país pequeño como el nuestro es fácil reconocer a los políticos honorables, merecedores de la confianza pública, así como también aquellos que, además de vegetar en el seno del Congreso, sin presentar iniciativas de ley de beneficio popular, poseen muchas más sombras que luces en su vida personal y pública. No hay nada oculto bajo el sol hondureño.

El cumplir con nuestro deber y compromiso cívico con el futuro cercano de la patria requiere reflexionar previamente respecto a quienes favoreceremos con nuestro sufragio, sin dejarnos influir por promesas vacías, demagógicas, imposibles de transformarse en realidad, tampoco por la demagogia y la emotividad coyuntural. Por el contrario, debe ser una decisión racional, cerebral, responsable, desligada de presiones indebidas ni de ofertas de compra de nuestro voto. Dignidad y civismo ante todo y por sobre todo.

El compromiso es con Honduras por encima de cualquier otra consideración. Este 30 de noviembre debemos masivamente -sin temores ni vacilaciones- estar presentes en el sitio en donde nos corresponderá depositar nuestro voto, ya con una firme decisión de por quiénes votaremos y por quiénes no.