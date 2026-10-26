Modernización integral de SPS

El arquitecto Max Medina ha desarrollado cinco proyectos urbanísticos, vinculados entre sí, que merecen un detenido análisis y retroalimentación por parte tanto de expertos como de autoridades municipales, para actuar de manera planificada y coordinada, con plazos previamente establecidos para su ejecución.

Su propuesta abarca un Sistema Metropolitano de Movilidad que integre transporte público, ciclovías y corredores peatonales; la progresiva recuperación del corredor del Ferrocarril Nacional que atraviesa la ciudad y el Valle de Sula, integrándolo a un moderno modelo de transporte; una Red de Parques Lineales y Corredores Verdes; un Programa de Espacios de Encuentro, Cultura y Comunidad, constituido por plazas, parques de barrio y centros culturales, todo como parte de un Plan San Pedro Sula 2050 que establezca hacia dónde debe crecer nuestra metrópolis, qué zonas proteger, dónde concentrar nuevas inversiones y una Red de Nuevas Centralidades Urbanas, en la que vivienda, empleo, educación, comercio y recreación coexistan armoniosamente.

El columnista Leonardo Pineda complementa la propuesta de Medina, resumiendo planteamientos previos formulados por la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción y CAPNOR: un Plan Maestro de Drenaje Pluvial Urbano.Recordemos lo ocurrido el pasado 2 de octubre, cuando más de 230 familias resultaron damnificadas debido a la inundación provocada cuando los sectores de Cabañas, Montefresco, Paz Baraona, calles 20, 13, 27, 33 y Circunvalación recibieron 100 litros de agua por metro cuadrado en un corto lapso de 35 a 40 minutos, debido a la ausencia de un programa masivo y permanente de limpieza de canales, reparación de vados y desobstrucción de ríos y quebradas, convertidos en basureros públicos por la acumulación de desechos sólidos.

En el sector noroeste, la edificación de construcciones verticales en la Zona de Reserva de El Merendón, con lo que se han pavimentado sus faldas, ha reemplazado la cobertura vegetal por concreto, limitando la capacidad de infiltración de los suelos y saturando la corriente y los cauces, todo lo cual ha provocado que tanto las tuberías sanitarias como los colectores de aguas negras se revienten por la fuerte presión.

Ello requiere de una ingeniería de amortiguamiento y separación de redes, desconectando el drenaje de lluvia del alcantarillado sanitario e implementando sistemas urbanos de drenaje sostenible, el uso de pozos de infiltración, pavimentos permeables y sumideros ecológicos que reduzcan la velocidad de la escorrentía, además de instalar trampas en las quebradas de El Merendón.

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El propuesto Plan Maestro de Drenaje Pluvial Urbano -con modelación hidrológica moderna- debe incorporar un canal interceptor de la zona alta para captar el agua de la montaña antes de que afecte el casco urbano. No puede ignorarse la realidad cotidiana de miles de familias asentadas en los bordos, subsistiendo en ambientes contaminados, de pobreza extrema, enfermedades, inseguridad, tráfico de drogas, alcoholismo y subempleo, lo que requiere de una solución factible y realista.

Ambas propuestas son complementarias y merecen insumos que las enriquezcan para ponerlas en práctica, previa negociación de préstamos con la banca privada, el Gobierno central y naciones amigas, que permita reducir significativamente la fragilidad y vulnerabilidad de San Pedro Sula y su área de influencia, lo cual requiere de exhaustiva planificación y coordinación interinstitucional, con evaluaciones periódicas de los resultados obtenidos en cada una de sus distintas etapas.