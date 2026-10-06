Lo nuestro, lo propio

Honduras: un lugar bajo el sol tropical, con una rica diversidad humana, geográfica, climática, animal y vegetal, en un territorio continental e insular que abarca 112,492 kilómetros cuadrados, que incluye alturas: el pico Celaque, el más elevado, con 2,849 metros, y playas a nivel del mar, mesetas, abismos.

Antes de visitar tierras, mares y cielos de otras latitudes, debemos conocer, valorar, recorrer los cuatro puntos cardinales de nuestro país: norte y sur, oriente y occidente, adentrándonos tierra adentro, visitando atractivos rurales y urbanos precolombinos. Ruinas de Copán; coloniales: Comayagua, Trujillo, Tegucigalpa; republicanos: Tela, La Ceiba, San Pedro Sula, entre otros.

Múltiples opciones están disponibles tanto para el turista local como para el extranjero. Unos y otros degustarán la variedad de sabores y olores de nuestras comidas, contemplarán espectaculares puestas de sol, refrescándose en aguas marinas, fluviales, termales; practicarán senderismo, pesca, fotografía, explorarán parques nacionales.

Podrán valorar e interactuar con compatriotas pertenecientes a distintas etnias y culturas que, hospitalariamente, ofrecen sus tradiciones forjadas a lo largo del tiempo, artesanías, ritmos musicales de origen indígena y afro.

Y los compatriotas que residen en el extranjero, añorando la tierra natal, pueden aprovechar esta vacación corta para retornar, visitar familiares y amistades dejadas atrás, cuyo recuerdo está presente pese al tiempo transcurrido desde que partieron a ultramar. Que este volver a Honduras sea el punto de partida para reencontrarse con la patria en que nacieron y transcurrieron etapas de sus vidas.

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La red de carreteras se encuentra previamente habilitada para la circulación de automotores. Los motoristas deben transitar a velocidades moderadas, privilegiando la prudencia por sobre la prisa por llegar a destino, haciendo pausas a efecto de neutralizar la fatiga del trayecto.

Personal policial, de tránsito y voluntarios se encuentran prestos para orientar y auxiliar a los viajeros. Merecen público reconocimiento por sacrificar una semana de feriado a fin de colaborar de manera efectiva con los turistas.

La no ingesta de bebidas alcohólicas constituye medida preventiva para evitar accidentes de imprevisibles consecuencias.

El no exceder en el comer también evita trastornos a la salud. Todo con moderación.

Los propietarios de hoteles, albergues, balnearios, al igual que su personal, deben demostrar la cortesía e higiene esperada, demostrando con hechos que sus visitantes son bienvenidos. Si así lo hacen, es seguro que sus huéspedes, más temprano que tarde, estarán de vuelta.

De no ser así, los asistentes se llevarán una negativa imagen de quienes no supieron ser dignos anfitriones.

Los guías turísticos están obligados a responder a todo tipo de preguntas formuladas por visitantes, lo que requiere de previo aprendizaje geográfico, histórico, antropológico, arqueológico.

Como acertadamente afirma el ministro de Turismo, Andrés Ehrler, “Honduras no necesita construir su belleza: la heredó.

Un Caribe que te abraza, un occidente donde late la herencia maya y florece el mejor café y una mesa que sabe a casa: baleadas, tapado, sopa de caracol y pan de coco... quédate en Honduras...” que debemos protegerla y amarla para evitar que sea dañada de maneras diversas por nosotros o por foráneos.