Irán y Ucrania, los límites del poder

Ambas naciones, Irán y Ucrania, confirman nuevamente que a toda acción corresponde una reacción y que el uso del poderío bélico por parte de un país en contra de otro no es ilimitado ni permanente.

En el caso de Estados Unidos, pese a su abrumadora superioridad militar -convencional y nuclear-, ha experimentado reveses en los campos de batalla con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial: Vietnam, Afganistán e Irak, provocando divisionismos entre su población respecto a quienes apoyan y rechazan tales campañas.

De acuerdo con la encuesta recién realizada por el periódico The Washington Post e Ipsos, solamente el 29 % de los encuestados aprueba la manera en que el presidente Donald Trump ha conducido la guerra contra Irán, que ya lleva cinco meses de duración, sin visos de victoria y solución.

La tregua y el cese del fuego alcanzados por la diplomacia hace un tiempo apenas duraron dos semanas.

No ha ocurrido ni la capitulación ni el colapso económico iraní, que conserva el uranio enriquecido indispensable para la fabricación de armas nucleares, continúa en control de hecho del estratégico estrecho de Ormuz y enfrenta un escenario en el que los precios mundiales del petróleo y sus derivados se encuentran en alza ante la incertidumbre respecto al desenlace final de la confrontación, que tiende a expandirse con el ataque a barcos de Arabia Saudita por parte del grupo aliado de Teherán, los hutíes de Yemen, en control del estrecho de Bab al-Mandeb, que conecta el mar Rojo con el golfo de Adén, otra ruta utilizada para transportar el oro negro.

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Por su parte, el ruso Vladimir Putin no ha logrado imponerse ni vencer la resistencia de la exrepública soviética de Ucrania.

Por el contrario, tras cuatro años de guerra, iniciada con la invasión rusa en febrero de 2022, si bien es cierto que se ha apoderado de parte del territorio del vecino país -incluyendo la península de Crimea-, cada golpe asestado al ejército y a la población civil ucraniana es contestado por la nación agredida empleando drones, misiles y artillería, en recíproca destrucción de vidas e infraestructura.

Tanto Irán como Ucrania han logrado desarrollar técnicas y estrategias bélicas que les han permitido resistir las respectivas ofensivas enemigas, a pesar de la asimetría entre las partes en contienda, lo que evidencia y confirma lo arriba señalado: los límites del poder, por razones tanto de carácter político como económico, que impiden inclinar el fiel de la balanza hacia una de las partes involucradas, por lo que debe ser la diplomacia y no la fuerza la que encuentre una salida al actual laberinto sin salida.