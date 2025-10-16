Instituto Panamericano de Geografía e Historia

Este órgano especializado de la Organización de Estados Americanos (OEA), integrado por más de veinte naciones del Hemisferio Occidental, a cargo de investigaciones y divulgaciones en materia geográfica, histórica y cartográfica, radicado en la capital mexicana, con aportes de distinguidos profesionales en estas ramas, celebra su 26a. Asamblea General en nuestro país.

Además de escoger a su nueva junta directiva, presentará su plan de trabajo para el próximo cuatrienio.

Honduras se siente honrada de haber sido seleccionada como sede de tan importante evento de proyección continental. Los trabajos científicos del IPGH contribuyen significativamente al recíproco conocimiento del pretérito y presente de nuestros pueblos, desde Canadá a Chile, con características a la vez compartidas y distintivas de cada nación, pero con aspiraciones comunes tendientes a fortalecer vínculos culturales de mutuo beneficio, tanto de carácter teórico como pragmático.

Un merecido reconocimiento mundial ha logrado acumular desde su fundación hasta el presente.

Oportuna es la ocasión para recordar que un compatriota fue electo presidente de tal ente hace ya algunas décadas. Nos referimos al geógrafo, economista, sociólogo, catedrático universitario, excolumnista de nuestro colega capitalino Diario El Heraldo, hasta ahora el único compatriota en ser distinguido con tal nombramiento, el doctor Noé Pineda Portillo, autor de diversas obras de sus especialidades, destacando su valioso libro Geografía de Honduras, de consulta obligada para estudiantes y docentes de esta disciplina.

Simultáneamente ocupó el puesto de director del Instituto Geográfico Nacional, entonces adscrito a la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, con exitoso desempeño, obteniendo becas de capacitación para el personal, que hoy ha continuado con esas importantes labores de carácter cartográfico, disponibles para todo aquel que desee adquirirlas, sea a nivel nacional, departamental o municipal.

A las distintas delegaciones que hoy nos honran con su presencia les deseamos que tanto su estadía entre nosotros como sus diversas resoluciones sean provechosas, en un intercambio intelectual de beneficio común para nuestro continente, el de “los siete colores”, en palabras del polígrafo colombiano Germán Arciniegas, refiriéndose a la extraordinaria diversidad humana y natural del Nuevo Mundo.